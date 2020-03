Hanoi (VNA) - Jusqu'à présent, six fruits frais du Vietnam ont été exportés aux États-Unis: mangue, litchi, longane, ramboutan, pomme de lait et fruit du dragon. En outre, de nombreux autres fruits sont en cours de négociation.

Photo : VTV

Selon le Département des importations et des exportations (ministère de l'Industrie et du Commerce), parmi les 10 premiers débouchés pour les fruits vietnamiens , les États-Unis se classent au 4e rang. En janvier, les exportations vietnamiennes vers le marché américain ont atteint plus de 10 millions de dollars, en baisse de 12,4% en un an.Le pitaya est le premier fruit du Vietnam exporté aux Etats-Unis. Le volume d’exportation n'a atteint que 100 tonnes en 2008 et a été porté à 1.200 tonnes en 2012, soit 10 fois plus.Les exportations vietnamiennes de fruits dans la catégorie HS 081090 (tamarin, pomme, noix de cajou, jacquier, litchi, sapotille, fruit de la passion, fruit étoilé, pitayas) ont augmenté régulièrement au fil des ans. Cependant, elles sont encore bien en deçà de la demande de ce marché. Par conséquent, les exportateurs vietnamiens ont encore la possibilité d'augmenter leurs parts de marché dans le temps à venir.Les États-Unis sont actuellement le deuxième marché d'importation de fruits du Vietnam, après la Chine. En 2019, les exportations nationales de fruits vers le marché américain se sont chiffrées à 150 millions de dollars, en hausse de 7,2%. - CPV/VNA