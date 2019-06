Le président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Lê Quang Manh reçoit la consule générale des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Mary Tarnowka. Photo: VNA



Cân Tho (VNA) - Les États-Unis envisagent de promouvoir leur coopération multiforme avec la ville de Cân Tho, notamment dans l’agriculture, les soins de santé, l’éducation et la formation, l’environnement, a déclaré la consule générale des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Mary Tarnowka.

Mary Tarnowka, qui a été reçu le 19 juin par le président du Comité populaire de Cân Tho, Lê Quang Manh, a hautement apprécié les potentialités et atouts de cette ville pour devenir un centre de développement clé de la région, particulièrement un grand exportateur de riz et de pangasius - très prisés sur le marché américain.

Elle a souhaité élargir la coopération dans l'agriculture avec la ville afin de faciliter les exportations de celle-ci, et d'autres localités du delta, vers les États-Unis.

Tarnowka a déclaré que son bureau soutiendrait activement Cân Tho ainsi que d’autres localités du delta du Mékong dans le cadre de son programme national de développement de l’agriculture durable.

En rejoignant ce programme, les entreprises dans l’agriculture du delta du Mékong auront l’occasion de cultiver et de développer des produits agricoles aux États-Unis, et les entreprises des deux parties auront l'opportunité de partager et d’apprendre des expériences et des techniques américains pour appliquer dans leurs activités de production agricole.

En ce qui concerne la coopération dans la santé, l'ambassade des États-Unis au Vietnam proposera au Département américain de la Santé et des Services sociaux de renforcer l'envoi de missions d'hôpitaux, de centres de recherche et de facultés de médecine des États-Unis au Vietnam pour partager des expériences avec des hôpitaux et des établissements médicaux de Can Tho.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, les États-Unis ont proposé à Cân Tho d’envoyer des étudiants et chercheurs dans leurs établissements d’enseignement , tout en affirmant la volonté d'accueillir des étudiants, des professeurs des États-Unis venus faire de la recherche et enseigner dans des universités, des écoles de formation professionnelle et des centres de recherche, à Cân Tho et d'autres localités dans le delta du Mékong.

Mary Tarnowka a affirmé que son bureau était disposé à soutenir et à partager des expériences dans la construction d'un projet de développement urbain intelligent pour Cân Tho. Elle a également suggéré de coopérer avec Cân Tho pour la mise en œuvre de projets d'assainissement de l'air, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'évacuation et le traitement des eaux usées afin d'accroître la résistance de la ville aux effets du changement climatique.

De son côté, le président du Comité populaire municipal, Lê Quang Manh, a approuvé les plans et propositions de la consule générale des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville, affirmant que la coopération avec ce pays était l'un des axes de la stratégie d'attraction des investissements et du développement durable de Cân Tho et du delta du Mékong en général.

Il s'est engagé à améliorer l’environnement des affaires et à appliquer des mécanismes pour créer des conditions optimales aux partenaires américains.

Il a espéré que le consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville aiderait Cân Tho à rencontrer régulièrement des investisseurs américains, pour mieux exploiter ses potentiels et dynamiser sa coopération internationale.-VNA