Photo : internet

Hanoï (VNA) - Les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers les Etats-Unis ont atteint 1,08 milliard de dollars entre janvier et septembre.

Selon le Département général des douanes, les exportations nationales de produits aquatiques ont atteint 731 millions de dollars en septembre, portant le total en 9 mois à 6,2 milliards, soit une baisse de 5,3% par rapport à la même période en 2018.

Notamment, les exportations de produits aquatiques vers les principaux marchés en septembre ont enregistré une baisse par rapport à la même période de 2018, à l'exception de la Chine, de la Thaïlande et de Taïwan (Chine).

Les États-Unis demeurent le plus grand marché des produits aquatiques vietnamiens, et ce malgré une forte chute de la valeur d’exportation en glissement annuel, avec 1,08 milliard de dollars entre janvier et septembre.

En septembre, les exportations nationales de produits aquatiques vers le Japon ont également diminué, de 0,5%, par rapport à la même période en 2018; mais pour les neuf premiers mois de 2019, elles ont augmenté de 7,8% pour atteindre 1,07 milliard de dollars.

Les exportations de produits aquatiques vers la Chine en septembre ont augmenté de 39,8% sur un an, pour atteindre 113,1 millions de dollars et 831,8 millions en 9 mois (+14,2%). Vers l’Union européenne et la République de Corée, elles ont fortement chuté en septembre, à la différence de la Thaïlande où elles ont bondi de 14,4%. –CPV/VNA