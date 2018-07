Les chaussures du Vietnam sont bien exportées aux Etats-Unis. Photo: VOV

Hanoi (VNA) - Au premier semestre, les exportations nationales de marchandises aux Etats-Unis se sont établies à 21,6 milliards de dollars, pour une croissance de près de 10% en glissement annuel.

Ainsi, avec 18,9% du total, la première puissance mondiale est devenue le plus grand marché à l’export du Vietnam.

Avec 6,3 milliards de dollars, le textile-habillement se classe en tête. Viennent ensuite les chaussures et sandales (2,7 milliards de dollars), les téléphones et accessoires (2,3 milliards), le bois et meubles en bois (1,6 milliard) et les machines-outils et composants (1,3 milliard).

Une nette croissance a été observée chez tous ces produits. Durant cette même période, les exportations de pétrole brut ont connu la croissance annuelle la plus élevée, de 382%. –CPV/VNA