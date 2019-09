Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La quantité des devises transférées par les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu) à Hô Chi Minh-Ville durant les huit premiers mois de cette année est estimée à 3,45 milliards de dollars, a indiqué la Banque d’État affiliée dans la mégapole du Sud.

Ces dernières années, le volume de devises transférées à Hô Chi Minh-Ville a progressé d’environ 10% en moyenne annuelle. Photo: VNE

Les transferts d’argent par l’intermédiaire des banques à Hô Chi Minh-Ville devraient atteindre cette année plus de 5 milliards de dollars, a-t-elle prévu.La stabilité macro-économique du Vietnam durant ces derniers temps et l’absence de pression exercée sur le taux de change par des facteurs psychologiques sur le marché ont encouragé les récipiendaires de devises à les changer en dông et les déposer auprès des banques, a-t-elle fait savoir.Selon les chiffres de la Banque mondiale, en 2018, les envois de fonds des Vietnamiens résidant à l’étranger vers le Vietnam a atteint près de 16 milliards de dollars contre 13,8 milliards de dollars en 2017 et 11,88 milliards de dollars en 2016. – VNA