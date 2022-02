Hanoi (VNA) - Le marché de vente de détail vietnamien a récemment enregistré une forte dynamique de croissance. Cette effervescence se reflète également dans les accords d'injection de capital d'investisseurs étrangers dans des détaillants nationaux potentiels.

Photo d'illustration : VNA

Si en 2016, plus de 50 % de la part du marché vietnamien de la vente au détail appartenait à des entreprises étrangères, à l'heure actuelle, les commerces de détail vietnamiens représentent environ 70 à 80 % du nombre de points de vente à travers le pays.

Notamment, les entreprises vietnamiennes se sont regroupées pour affirmer leur présence sur le marché national. Le plus important est l'accord entre Masan Group et Vingroup pour devenir l'une des plus grandes chaînes de vente au détail et de production au Vietnam.

En effet, les commerces de détail vietnamiens se sont liés et ont conjugué leurs forces pour se développer. En particulier, les principales entreprises de vente au détail du Vietnam ont désormais développé des ventes multicanaux pour suivre le développement de l'ère de la technologie numérique.

Photo : VNA

En même temps, elles développent également leur propre production pour introduire directement les produits agricoles, alimentaires, les biens de consommation de la production au détail, réduire les intermédiaires, les frais pour améliorer leur compétitivité.

Non seulement en changeant les modèles de production et d'affaires pour s'adapter à la pandémie de COVID-19 et répondre aux besoins des consommateurs, les commerces de détail vietnamiens attirent continuellement de nouveaux investissements étrangers.

Ainsi, la société par actions du groupe Masan (MSN) et le groupe sud-coréen SK (SK) ont annoncé le 11 novembre la signature d'un accord d'achat d'une partie du capital de The CrownX (TCX) à hauteur de 345 millions de dollars. Les taux de propriété de Masan et SK dans The CrownX sont désormais respectivement de 85 % et 4,9%.

En plus de le groupe SK, en mai 2021, le groupe d'investisseurs, dont Alibaba et Baring Private Equity Asia, ont investi 400 millions de dollars pour acquérir 5,5 % du capital de The CrownX. L'afflux continu de capitaux par les investisseurs étrangers a montré le potentiel de la stratégie "Point of Life" de Masan, intégrant WinMart+ (article de première nécessité), le kiosque Phuc Long (thé et café), les produits pharmaceutiques, et Techcombank (service financier) et Mobicast (opérateur de réseau mobile) dans une plate-forme de clients habituels.

Le directeur général de Masan, Danny Le a déclaré que « l'accord d'investissement de SK avait affirmé la ferme confiance en le succès du modèle de « mini-centre commercial» à l'échelle nationale, au profit des consommateurs.

Une enquête récente de la société par actions d'évaluation Vietnam Report montre que le canal de vente de détail affirme toujours un rôle important dans la distribution des produits et le lien entre production et consommation. En particulier, le système de vente au détail moderne ne représentait auparavant que 30 % des besoins d'achat des consommateurs, mais lorsque de nombreux marchés traditionnels ont dû fermer, les chaînes de magasins et de supermarchés se sont adaptés en temps opportun.

Selon l’expert de vente de détail Vu Vinh Phu, la ‘’carte’’ du commerce de détail du Vietnam est sur le point d'être redessinée avec des entreprises nationales dominant le marché. Notamment, les entreprises nationales de premier rang se concentrent sur le développement multicanal, développent en même temps la production à la vente au détail ou coopèrent ensemble, amenant les produits directement de l'usine jusqu'aux mains des consommateurs, contribuant à réduire les prix et améliorer leur compétitivité. - VNA