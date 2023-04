La cérémonie de lancement de la collection d'épices Chin-su de Masan au Foodex Japan 2023. Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Les entreprises vietnamiennes s'efforcent d'apporter plus de produits au Japon non seulement pour accroître leur présence sur ce marché de plus de 125 millions de personnes, mais également pour utiliser leur présence là-bas comme rampe de lancement vers d'autres marchés exigeants dans le monde.

Masan Consumer, qui vend avec succès sa sauce piment de marque Chin-su au Japon depuis août 2018, a lancé une collection de produits d'assaisonnement Chin-su développée exclusivement pour le marché japonais. Comme ce succès au Japon a aidé la sauce piment Chin-su à pénétrer de nombreux autres marchés tels que la Chine, la République de Corée, l'Australie, l'Europe et l'Amérique du Nord, l'entreprise souhaite suivre le même scénario pour ses produits d'assaisonnement Chin-su.

Dan Katsuhiko, chef du bureau chargé du commerce international du groupe AEON, a hautement apprécié la qualité des produits vietnamiens et a exprimé l'espoir que d'autres, tels que les produits végétaux et aquatiques, dont ceux de Masan, seraient bien accueillis par les consommateurs japonais.

Pan Group, l'une des grandes entreprises agroalimentaires du Vietnam, a présenté de nombreux produits à haute valeur ajoutée au récent Salon international des produits alimentaires et boissons Foodex Japan 2023, tels que poisson tra, fruits secs et café dans l'espoir d'attirer l'attention des clients japonais.

Nguyen Thi Tra My, vice-présidente et directrice générale de Pan Group, a déclaré que le Japon était une porte d'entrée pour les produits vietnamiens dans le monde.

Des consommateurs japonais découvrent le produit d'assaisonnement Chin-su de Masan au Foodex Japan 2023. Photo : VNA

Avant Masan Consumer et Pan Group, en juin 2022, le groupe Tan Long a vendu du riz vietnamien ST25 sous la marque A An au Japon après avoir répondu à plus de 600 normes techniques établies par ce pays.

Le conseiller commercial du Vietnam au Japon, Ta Duc Minh, a déclaré que les consommateurs japonais accordaient une attention particulière aux détails tels que la taille, la couleur, l'emballage et les méthodes de transformation, en plus de la qualité et de la sécurité alimentaire.

Il a donc conseillé aux exportateurs vietnamiens d'explorer attentivement les tendances de consommation des Japonais, tout en s'assurant que leurs produits répondent aux exigences strictes de ce marché, notamment en matière de sécurité sanitaire des aliments. -VNA