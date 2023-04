New Delhi (VNA) - Un séminaire en ligne sur la politique de commerce extérieur de l’Inde en 2023 a été organisé le 5 avril par l’Office du commerce du Vietnam à New Delhi, attirant la participation de représentants d’agences et d’entreprises vietnamiennes et de chercheurs.

Pavillon du Vietnam à l'exposition internationale du meuble (WOFX) au Centre d'exposition de Bombay, en Inde, le 17 novembre 2022. Photo : VNA

Fin mars, la Direction générale du commerce extérieur (DGFT) du ministère indien du Commerce et de l’Industrie a annoncé la nouvelle politique de commerce extérieur du pays en 2023, qui est une politique importante qui aura des impacts à court et à long terme sur les importations et activités d’exportation.S’adressant à l’événement, Bui Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde, a présenté aux participants des informations relatives à la situation des exportations de l’Inde ces dernières années et des points saillants de la nouvelle politique de commerce extérieur de l’Inde.En conséquence, l’Inde mettra en œuvre des politiques de soutien et simplifiera les activités commerciales en gérant et en accordant des licences en ligne, en réduisant les procédures administratives et les coûts liés à la mise en œuvre des procédures administratives. Elle évaluera également les exportateurs sur la base de leurs valeurs d’exportation annuelles totales, déterminant ainsi les incitations fiscales et les taux d’intérêt.La nouvelle politique commerciale de l’Inde comprend des stratégies visant à promouvoir les exportations de textiles et de produits laitiers, à encourager les agriculteurs à appliquer des technologies à la production afin d’améliorer la productivité et la qualité des produits ; à développer une économie verte dans le but de réduire les émissions à zéro net d’ici 2070, et à promouvoir la production de produits technologiques tels que les véhicules électriques et le recyclage des eaux usées.Bui Trung Thuong a souligné que les entreprises vietnamiennes souhaitant établir et renforcer leurs liens commerciaux avec l’Inde peuvent identifier la demande du marché indien en menant des études de marché et des activités d’analyse dans les États, les districts et les villes du pays.L’Office du commerce du Vietnam en Inde accompagne et soutient toujours les entreprises dans la recherche et la connexion avec des partenaires indiens, mais les entreprises vietnamiennes devraient également explorer directement le marché, a-t-il déclaré.Les entreprises vietnamiennes opérant dans les domaines des technologies de l’information et des services bancaires peuvent explorer de nouvelles opportunités de coopération avec l’Inde alors que la nation sud-asiatique émerge comme un moteur de startups et d’innovation, a-t-il noté.L’Inde vise à gagner 2 000 milliards de dollars grâce à l’exportation de marchandises d’ici 2030.Le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’Inde a connu une augmentation annuelle de 13,6% pour atteindre 15,05 milliards de dollars en 2022, dont 7,96 milliards de dollars d’exportations vietnamiennes, en hausse de 26,8% sur un an. - VNA