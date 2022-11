Pretoria (VNA) - Les entreprises vietnamiennes s’intéressent de plus en plus au marché sud-africain et souhaitent explorer les opportunités d’investissement pour tirer parti des accords de libre-échange que l’Afrique du Sud a signés avec les principaux marchés, notamment les États-Unis et l’Europe ainsi que le marché africain, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoàng Van Loi.

Des délégués au Forum des affaires Vietnam-Durban 2022, à Durban, le 4 novembre. Photo: VNA

Il a fait ces remarques lors du Forum des affaires Vietnam-Durban 2022 qui s’est tenu vendredi 4 novembre dans la ville portuaire de Durban, destiné à renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.Le forum est le premier d’une série d’activités de promotion commerciale entre le Vietnam et l’Afrique du Sud organisées par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’ambassade du Vietnam et les Chambres de commerce et d’industrie des localités d’Afrique du Sud.Outre Durban, les entreprises vietnamiennes chercheront également des opportunités de coopération et d’investissement à Pretoria, Johannesburg et Cape Town.Le diplomate a souligné le grand potentiel d’échange de marchandises entre les deux pays. Il a suggéré le modèle de coentreprise comme un choix potentiel pour les investissements vietnamiens en Afrique du Sud dans un certain nombre de secteurs potentiels tels que les énergies propres, l’ameublement, les appareils électroménagers, le textile et l’habillement et la transformation des produits agricoles.L’ambassade du Vietnam et l’Office du commerce du Vietnam en Afrique du Sud feront de leur mieux pour servir de pont reliant les communautés d’affaires des deux pays dans leur intérêt commun et au profit des entreprises, en particulier dans le contexte où les deux pays célébreront le 30 anniversaire des relations diplomatiques en 2023, a déclaré l’ambassadeur Hoàng Van Loi.Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Afrique du Sud ont franchi la barre du milliard de dollars au cours des neuf premiers mois et devrait atteindre 1,3 milliard de dollars cette année. – VNA