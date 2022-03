Transport maritime de marchandises. Photo: AFP/VNA

Moscou (VNA) – Dans le contexte où la Russie subit des sanctions occidentales, les entreprises vietnamiennes installées dans ce pays doivent se calmer et suivre de près la situation, a déclaré le conseiller commercial du Vietnam en Russie, Duong Hoang Minh, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Il a fait savoir que la décision d’exclure de sept banques russes de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), une plateforme bancaire belge qui est un rouage essentiel de la finance mondiale, n’affecterait pas beaucoup les activités avec le Vietnam.

Si la situation continue de s'aggraver et que cette exclusion impose toutes les banques russes, les activités bancaires avec le Vietnam feront face à des impacts réels, a-t-il estimé.

Donc, il a conseillé aux entreprises vietnamiennes installées en Russie d’attendre et de suivre de près la situation pour prendre des mesures en temps opportun.

Pendant ce temps, le chef de la branche du bureau commercial du Vietnam en Extrême-Orient, en Russie, Nguyên Hông Thanh a déclaré qu'il y aurait deux problèmes affectant les activités commerciales du Vietnam avec la Russie comme, le transport et le taux de change du rouble.

L’ambassade du Vietnam a rencontré le 2 mars les représentants d’entreprises en Russie, pour chercher des solutions pour répondre aux sanctions occidentales contre la Russie, en raison de sa campagne militaire spéciale en Ukraine.

Le conseiller commercial du Vietnamien en Russie, Duong Hoang Minh, a déclaré que la coopération commerciale entre les deux pays en 2021 s’est en core bien développée, malgré les grands impacts de la pandémie de Covid-19. Pour la première fois dans l'histoire, le commerce bilatéral a atteint 7,2 milliards de dollars.Cependant, ces derniers jours, après l’annonce du président russe d’une opération militaire spéciale en Ukraine, des sanctions successives imposées par les États-Unis et les pays occidentaux ont touché tous les aspects de la l'économie de la Russie.

Face à cette nouvelle situation, des participants ont tous mentionné des difficultés et des dommages dans leurs domaines d'activité en raison de l'impact des sanctions, et ont fait des suggestions et des recommandations pour limiter les dommages.

Ils proposent au gouvernement vietnamien de trouver rapidement des moyens de paiement avec la Russie, afin d’aider les entreprises à éviter les risques et continuer à faire des affaires stables dans ce pays.

Le conseiller commercial du Vietnamien en Russie, Duong Hoang Minh. Photo: VNA

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a estimé que les événements de la semaine dernière ont grandement affecté la situation dans le monde et dans la région, changeant toute la vie de nombreux Vietnamiens ainsi que les activités des entreprises vietnamiennes en Russie.

Il a également déclaré que l'ambassade ferait des recommandations initiales pour éliminer progressivement les difficultés actuelles, stabilisant ainsi la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Russie. -VNA