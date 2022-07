Hanoi (VNA) - Les ministères de l’Industrie et du Commerce et de l’Agriculture et du Développement rural ont tenu mercredi 13 juillet une conférence en format hybride pour lancer le plan de mise en œuvre du Partenariat économique global régional (RCEP) dans le but de montrer aux entreprises nationales comment exploiter les opportunités créées par le pacte.

Vue de la conférence à Hanoi, le 13 juillet. Photo : Ministère de l’Industrie et du Commerce

Le RCEP est un méga accord commercial signé le 15 novembre 2020 par 10 membres de l’ASEAN et cinq pays partenaires - le Japon, la République de Corée, la Chine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – et est officiellement entré en vigueur le 1er janvier 2022.



Une fois pleinement mis en œuvre, l’accord formera la plus grande zone de libre-échange du monde avec 2,2 milliards de consommateurs, représentant environ un tiers de la population mondiale et du PIB mondial.



Ce pact prévoit des engagements forts sur l’ouverture des marchés dans les domaines des biens, des services et des investissements, notamment l’application d’une règle d’origine commune aux 15 signataires pour créer des conditions favorables à la formation et au développement de nouvelles chaînes d’approvisionnement dans la région.



S'exprimant lors de la conférence, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a souligné l'importance de ces conditions, affirmant qu'elles faciliteront la diversification et l'optimisation des intrants pour les entreprises et les industries vietnamiennes afin d'améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité, le commerce et les exportations, apportant des contributions positives à la croissance socio-économique du pays.