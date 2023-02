Vientiane (VNA) - Les entreprises vietnamiennes ont toujours été de bons et efficaces investisseurs au Laos qui ont généré des emplois stables et offert une formation professionnelle aux habitants lao, selon Somboun Heuangvongxa, vice-gouverneur de la province lao de Champassak.

Le vice-gouverneur de la province lao de Champassak, Somboun Heuangvongxa. Photo : VNA

Actuellement, le Vietnam est le deuxième plus grand investisseur dans la province, après la Thaïlande, avec 45 projets d’une valeur de 357 millions de dollars.Parallèlement à la contribution complète et ponctuelle aux budgets de la province et du Laos, les entreprises vietnamiennes ont aidé Champassak dans le développement des infrastructures, y compris la construction de routes, de postes médicaux, d’hôpitaux et d’écoles, a déclaré le responsable.Les entreprises vietnamiennes ont également apporté un soutien à la localité pendant les périodes difficiles telles que les catastrophes, les inondations et la pandémie de Covid-19, a-t-il ajouté.