Bangkok, 2 février (VNA) - Le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Anucha Burapachaisri, a déclaré le 1er février que le ministère de l'Industrie avait signé un protocole d'accord avec la préfecture japonaise d'Ishikawa pour forger des liens entre les entreprises locales.

Le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Anucha Burapachaisri. Photo: nation thailand

Anucha Burapachaisri a souligné qu'Ishikawa est la 23e des 47 préfectures du Japon à signer un protocole d'accord avec la Thaïlande pour promouvoir la coopération industrielle sous le thème "Otagai", qui signifie "s'entraider".



Du côté thaïlandais, le Département de la promotion industrielle mettra en relation les complexes industriels à Ishikawa, notamment les machines, le textile et les fibres, l'alimentation et l'agriculture, avec des fournisseurs et des partenaires en Thaïlande.



Les deux parties ont également convenu de participer au 22e Forum d'Otagai dans la ville de Nanao de la préfecture d’Ishikawa, le 22 février pour promouvoir la collaboration dans les industries des polymères renforcés de fibres de carbone et de la transformation des aliments et dans l'économie biocirculaire et verte (BCG).



Anucha Burapachaisri a déclaré que plus de 6.000 entreprises japonaises opèrent actuellement en Thaïlande, le gouvernement estime que la coopération industrielle avec le Japon peut être étendue à des aspects connexes qui aident à maximiser le potentiel de la Thaïlande dans le développement de produits et contribuent à la croissance des zones industrielles.



Le protocole d'accord a été signé à la suite d'une tournée de présentation organisée du 11 au 15 janvier par le ministère à Ishikawa pour attirer les investissements japonais dans les industries thaïlandaises des véhicules électriques et des technologies intelligentes. Cette activité devait rapporter jusqu'à 10 milliards de bahts (plus de 300 millions de dollars) d'investissements, axés sur les 12 industries ciblées dans le corridor économique oriental.- VNA