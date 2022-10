Hanoi (VNA) - Les entreprises technologiques vietnamiennes devraient connaître une croissance rapide à moyen et à long terme grâce à la demande informatique croissante dans le monde et à la transformation numérique rapide dans le pays.

Les entreprises accélèrent la transformation numérique. Photo d'illustration: VNA

Statista, une société allemande spécialisée dans les données de marché et de consommation, a déclaré que les dépenses en services informatiques devraient s’élever à 1.280 milliards de dollars en 2022 et 1.390 milliards de dollars en 2023, respectivement en hausse de 7,9% et 8,8% grâce à une demande accrue de logiciels en tant que service (SAAS) et de solutions cloud.Le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication a ciblé 100.000 entreprises numériques au Vietnam d’ici 2025, soit une augmentation de 56,25% par rapport à 2021.Les exportations de logiciels par les entreprises nationales ont augmenté avec de nouveaux contrats. Le conglomérat technologique FPT, par exemple, a gagné 11,73 billions de dôngs (478,83 millions de dollars) grâce aux exportations en août, en hausse de 28,7% en glissement annuel.Parallèlement, la transformation numérique a été accélérée tant par les entreprises que par le secteur public.La Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et la Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) ont déployé des projets de transformation numérique avec les services proposés par le groupe technologique CMC.Des provinces telles que Nam Dinh, Thua Thiên-Huê, Dak Nông et Hâu Giang se sont également engagées dans une coopération stratégique en matière de transformation numérique avec FPT et CMC.Le segment des télécoms devrait croître de manière stable grâce à une augmentation du nombre d’abonnés haut débit (8 à 10%) et à un boom des services 4G et 5G.