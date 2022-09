Photo: VNA

Hanoï (VNA) - De nombreuses entreprises sud-coréennes souhaitent en savoir plus sur les investissements à Hanoï et recherchent le soutien des autorités, a déclaré l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh Wan lors de sa rencontre le 6 septembre avec le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hanoï Tran Sy Thanh.

Saluant la croissance économique de la capitale ces dernières années, l’ambassadeur Park Noh Wan a espéré que la communauté des entreprises sud-coréennes à Hanoï recevrait plus de soutien des autorités municipales.

Il a déclaré que d'ici la fin de l'année, une série d'activités se tiendrait à Hanoï pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, qui, espère-t-il, contribuera à redynamiser les échanges entre les deux parties après le COVID-19.

L'ambassadeur a informé d'un projet de construction de centres de prévention et de contrôle des maladies à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Environ 40.000 à 50.000 Sud-coréens travaillent à Hanoï, a-t-il noté, affirmant qu'à travers des projets de santé conjoints, la partie sud-coréenne veut offrir des soins médicaux aux citoyens sud-coréens et vietnamiens.

Tran Sy Thanh, de son côté, a souligné la croissance rapide et multisectorielle des liens entre les deux pays ces trois dernières décennies, notamment dans la politique, l'économie, la diplomatie, la culture...

Le succès des entreprises sud-coréennes à Hanoï a apporté une contribution significative au développement économique du Vietnam, a-t-il déclaré.

Il a promis que les autorités de la ville seraient toujours à l'écoute des demandes des entreprises sud-coréennes et feraient des efforts pour y répondre afin de promouvoir les activités d'investissement et de coopération entre les deux pays.-VNA