Hanoi (VNA) - L'Agence de promotion du commerce, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC), collaborera avec les services compétents pour aider les entreprises à accroître leurs parts sur les marchés étrangers.Ce propos a été affirmé par Vu Ba Phu, directeur de ladite agence, lors d'une conférence sur la promotion des exportations organisée par le MIC le 31 janvier. L'événement a attiré la participation de 500 représentants d'entreprises, de localités et de bureaux commerciaux vietnamiens dans 50 pays.Toujours selon M. Phu, les localités recevront un soutien concernant les activités de promotion commerciale sur les marchés clé.Des programmes de soutien seront élaborés, visant à améliorer la capacité des entreprises à répondre à la tendance du commerce vert. Le MIC facilitera également la connexion entre les entreprises et les localités.Une attention particulière sera accordée à l'amélioration de l'efficacité du Programme de marque nationale, aidant ainsi les produits vietnamiens à pénétrer plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.Selon le MIC, le chiffre d'affaires total de l'import-export du Vietnam a atteint 732 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 10% en glissement annuel.L'inflation, les pénuries d'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement en matières premières dans de nombreux pays entraîneront une baisse des commandes sur le marché mondial. Cela aura un impact négatif sur l'économie vietnamienne, a noté le ministre Tran Hong Dien.Pour maintenir les marchés d'exportation traditionnels et en développer de nouveaux, il est nécessaire que les entreprises saisissent les besoins du marché, a déclaré le ministre. Les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger jouent un rôle vital dans la collecte d'informations et les fournissent aux entreprises, associations et localités.Selon Tran Cong Quynh, conseillère commerciale vietnamienne au Canada, son bureau travaille avec les associations du textile-habillement, de la chaussure et de la transformation agroalimentaire du pays hôte pour capter la demande d'importation de marchandises vietnamiennes. Une délégation d'entreprises canadiennes devrait arriver au Vietnam pour explorer les opportunités à cet égard. -VNA