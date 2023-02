Hanoi (VNA) – Alors que 2023 devrait être une année difficile en raison de la hausse de l’inflation et de la récession économique au niveau mondial, les entreprises vietnamiennes ont activement élaboré des scénarios pour s’adapter à la reprise du marché et anticiper de nouvelles opportunités commerciales.

Photo d'illustration: VNA



Selon l’Office général des statistiques (GSO), le Vietnam a attiré jusqu’au 20 janvier de cette année 1,69 milliard de dollars d’investissements étrangers directs (IDE), en baisse de 19,8% en glissement annuel.Cependant, au cours du mois, les autorités locales ont accordé des licences à 153 nouveaux projets d’IDE d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 48,5% en nombre et de 3,1 fois en valeur, ceci est considéré comme considéré comme de bon augure pour les entreprises en 2023.Duong Nguyên Thanh, directeur adjoint de Haast Industries Vietnam Co., Ltd, a déclaré que le nombre de nouvelles commandes de produits électroniques dans le monde a fortement diminué depuis fin 2022, principalement dans le secteur de l’électronique grand public.Cette diminution affecte le fonctionnement et la production de Haast. Cependant, l’usine a pris différentes mesures pour assurer une adaptation flexible, telles que le renforcement de la connectivité avec les partenaires existants, la recherche de nouveaux clients pour maximiser la capacité de production et l’augmentation de la capacité de gouvernance et de la qualité des ressources humaines pour répondre aux demandes des marchés exigeants.Trinh Van Quang, directeur du développement du projet Vina CPK, a déclaré que son entreprise investit dans la construction du parc industriel Ba Thiêt II dans le district de Binh Xuyên, dans la province septentrionale de Vinh Phuc, d’une superficie de 308 hectares.À l’heure actuelle, le taux d’occupation de la zone déminée atteint 100% avec de nombreuses grandes entreprises de la République de Corée, du Japon, des États-Unis, de la Suède et de Taïwan (Chine), en mettant l’accent sur les industries de production et commerciales de haute technologie et respectueuses de l’environnement. – VNA