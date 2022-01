Photo d'illustration: nongnghiep.vn

Hanoï (VNA) – Ces derniers temps, les agriculteurs vietnamiens ont commencé à vendre leurs produits en ligne, et même participé aux canaux de connexion pour présenter des spécialités régionales dans les marchés étrangers.



Ces activités sont en partie grâce au soutien des entreprises postales dans leurs efforts visant à présenter les produits agricoles sur les plateformes de l'e-commerce, en promouvant l'économie numérique de l'agriculture rurale.



La coopérative Ha Phong dans la commune de Bac Phong, district de Cao Phong, province de Hoa Binh (Nord) compte environ 150 hectares d'orangers avec une production de 1.000 tonnes. Instruite par le personnel postal, la coopérative a ouvert un "stand numérique" sur la plate-forme de commerce électronique postmart.vn de la compagnie générale de la poste du Vietnam (Vietnam Post), qui est devenue un nouveau canal de vente efficace.

Pour que les ménages agricoles s'habituent à la vente en ligne des marchandises, les fonctionnaires et employés des entreprises postales doivent venir aux jardins et aux champs des agriculteurs pour les soutenir. Les enseignements aux agriculteurs sont "pratiqués" directement dans leurs jardin et leurs champs, a partagé un représentant de la compagnie générale de la Poste du Vietnam, Nghiem Tuan Anh.



Dans le contexte d'évolutions complexes de l'épidémie de COVID-19, Vietnam Post a ajouté un modèle de formation en ligne via les réseaux sociaux, aidant les agriculteurs à comprendre le processus de vente sur la plateforme de commerce électronique.

Un employés de Vietnam Post aide les agriculteurs à introduire leurs produits sur la plateforme du commerce électronique. Photo: nongnghiep.vn

Selon le directeur de la stratégie de Viettel Post, Cao Cam Linh, sa compagnie a organisé des cours de formation à la fois en présentiel et en ligne pour plus de 2,5 millions de ménages agricoles. En plus du processus de mise des produits sur la plateforme de commerce électronique, les agriculteurs ont appris comment faire pour prendre des photos, diffuser en direct (livestream) et interagir avec les clients. D'autre part, le personnel de Viettel Post vient dans les jardins pour aider les agriculteurs en matière de récolte, d'élimination des fruits endommagés, d'emballage dans des boîtes standards afin que les produits remis aux consommateurs soient d’une bonne qualité.

Le chef du département de recherche et de développement du Vietnam Post Phan Trong Le a déclaré qu’à ce jour, Postmart a mis en ligne les produits de plus de 2,5 millions de ménages d'agriculteurs et a aidé à vendre plus de 20.000 tonnes de produits agricoles.

De même, Viettel Post a aidé plus de 2 millions de ménages agricoles à présenter leurs produits sur la plateforme du commerce électronique, permettant de consommer 12.884 tonnes de marchandises. En particulier, grâce au soutien de Vietnam Post et de Viettel Post, le litchi de Bac Giang a été vendu dans des marchés étrangers.

En 2022, Vietnam Post aidera 2,5 millions d'agriculteurs supplémentaires à introduire leurs produits sur la plateforme de commerce électronique Postmart. Vietnam Post profite également de son réseau de 63 bureaux de poste dans les villes et provinces avec plus de 13 000 postes pour exposer les produits agricoles.



Viettel Post fixe également l’objectif en 2022 de présenter les produits de 5 millions d'agriculteurs sur son site d’internet Voso.vn, de continuer à fournir des connaissances en transformation numérique pour les agriculteurs.



Selon le département de la Poste relevant du ministère de l'Information et des Communications, les grandes entreprises postales ont transporté avec succès de nombreux types de produits agricoles et ont en fait construit un modèle de services logistiques spécialisés afin de répondre aux besoins de stockage, de conservation et de transport des produits agricoles du marché intérieure et à l'exportation.

En outre, le réseau national de transport, un bon nombre de moyens de transport, la connexion avec les communes, les quartiers et les marchés étrangers, ainsi que le grand nombre d’employés des entreprises postales soutiendront directement les agriculteurs sans passer par des intermédiaires, apportant ainsi aux consommateurs des produits à prix stables. -VNA