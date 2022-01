Photo: VNA

Hanoï (VNA) - 45,7% des entreprises manufacturières au Vietnam ont déclaré que leur production au 4e trimestre 2021 avait augmenté par rapport au dernier trimestre.

Selon une récente enquête menée par l'Office général des statistiques sur la tendance d’affaires des entreprises manufacturières au 4e trimestre 2021, 30,5% des entreprises interrogées ont estimé que leur production était stable et 23,8% des entreprises se voyaient leur production diminuer.

Concernant la tendance de production au premier trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021, 45,4% des entreprises ont prévu une augmentation; 17,4 % des entreprises, une baisse et 37,2 % des entreprises, une stabilité.

A propos des commandes, 39,3 % des entreprises ont enregistré une augmentation en volume au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent ; 37,3% des entreprises, une stabilité et 23,4% des entreprises, une baisse.

Quant aux commandes à l'exportation au premier trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021, 37,2% des entreprises ont prévu une augmentation ; 16,7% des entreprises, une diminution et 46,1% des entreprises, une stabilité.

Le secteur des entreprises à capitaux étrangers est le plus optimiste avec 83,1% des entreprises prévoyant une stable ou meilleure situation de la production et des affaires au premier trimestre 2022; ce taux au sein des entreprises publiques et privées est respectivement de 82 % et 81,2 %. -VNA