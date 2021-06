Une usine de Toyota Vietnam à Vinh Phuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon l’Office général des statistiques (GSO), la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam au premier semestre n’est estimée qu’à 5,8%, en raison des impacts de l’épidémie de COVID-19.

Des représentants de différentes entreprises et de nombreux experts estiment qu’il faut des politiques appropriées en vue de permettre aux entreprises de surmonter les difficultés et d’attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE).

Le président du groupe Sunhouse, Nguyên Xuân Phu, a déclaré que plusieurs grandes entreprises souhaitaient bénéficier de mécanismes et politiques plus ouverts et plus efficaces, ainsi que de procédures plus simples, car l’épidémie de COVID-19 offrait des opportunités de développement, outre des défis.

De son côté, Nguyên Duc Kiên, chef de l’équipe économique du Premier ministre, a estimé qu’il s’agissait d’un bon moment pour les entreprises vietnamiennes d’augmenter leurs parts de marché sur le marché mondial et qu’elles avaient besoin d’un soutien de politiques appropriées.

Il a également insisté sur la nécessité de lancer de nouveaux mécanismes et politiques plus drastiques pour saisir les opportunités liées à l’attraction des IDE.

Les politiques appropriées aideront le pays à atteindre l’objectif de croissance de 6,5%, voire plus, pour cette année et les années suivantes, a-t-il affirmé.-VNA