Hanoï (VNA) - Les entreprises de dix villes et provinces du Nord ont besoin de recruter 54.100 travailleurs non qualifiés, ce qui représente près de 97% de l'objectif des recrutements lors d'une récente foire de l'emploi organisée dans le Nord.

Une séance d'interview à distance des candidats du Centre de services pour l'emploi de Hanoï. Photo: VNA

Cette foire de l'emploi a rassemblé candidats et recruteurs de dix villes et provinces du Nord que sont Hanoï, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Nguyên, Ninh Binh, Bac Kan, Hung Yên, Lang Son, Quang Ninh et la ville portuaire de Hai Phong.

Les secteurs électronique, habillement et mécanique ont besoin du grand nombre de main-d'œuvre : 97% de travailleurs non qualifiés ; environ 2% de diplômés de l’Institut universitaire de technologie ou équivalent et un pourcent d’ouvriers techniques et de travailleurs du second degré.

La province de Bac Giang a la plus forte demande de recrutement avec 44.800 postes. En raison de la nécessité d'augmenter la production, cette localité a besoin cette année d'environ 60 000 travailleurs dans l'électronique, l'industrie auxiliaire, la construction et la vente.

Selon les prévisions, la province de Bac Ninh prévoit d'embaucher environ 15.000 travailleurs pour de grandes entreprises en 2023, principalement des sociétés sud-coréennes spécialisées dans l'électronique.

Une entreprise spécialisée dans la production de pièces, située dans le district provincial de Thuân Thành, prévoit de recruter environ 15.000 ouvriers et une dizaine de techniciens qualifiés cette année du fait de l'expansion de sa production. Cependant, le service de recrutement de l'entreprise ne trouve actuellement que quelques dizaines de candidats.

Le salaire varie entre 7 et 30 millions de dôngs

Un responsable de l'entreprise a déclaré que des travailleurs vivant dans des provinces et localités éloignées comme Hà Giang et Nghê An seraient recrutés et que le salaire mensuel des ouvriers était de 7 à 9 millions de dôngs, voire 12 millions de dôngs pour les techniciens qualifiés.

Chargée de recrutement pendant plusieurs années, Trân Thi Khanh Tuyên, chef adjointe du Département des ressources humaines de la Sarl des commerces touristiques de Sông Hông, a déclaré qu'après le Têt traditionnel, c'est le moment idéal pour les entreprises de trouver les travailleurs.

Chaîne de production de lait Nutricare dans la zone industrielle de Thuân Thành, province de Bac Ninh (Nord). Photo: VNA

Après deux années calmes en raison de l'épidémie de COVID-19, le nombre de candidats est plus élevé cette année. Cependant, chaque poste a ses propres exigences et bien que le nombre de candidats soit important, il ne satisfait pas aux exigences.

Sông Hông a besoin d'employés pour des postes liés au pétrole, à l'import-export, à la conduite d'autobus scolaires et pour des emplois dans les parcs industriels. Les salaires mensuels varient entre 8 et 30 millions de dôngs, selon chaque poste. Mais pour le moment, aucun candidat n'a encore été sélectionné.

Le revenu des travailleurs non qualifiés, des étudiants qui viennent de sortir de l'université ou des employés saisonniers à temps partiel est d'environ 7 millions de dôngs par mois. Ce revenu peut être plus élevé en fonction de l'accord conclu entre les deux parties lors de l'entretien d’embauche.

Les postes stables tels que comptables, employés de bureau, réceptionnistes et techniciens qualifiés ont un salaire d'environ 10 millions de dôngs. Pour les postes de commercial, manager, superviseur et responsables des départements exigeant l'expérience et des compétences professionnelles solides, le salaire est d'environ 10-15 millions de dôngs par mois. Ces postes impliquent une grande pression au travail.

La demande des entreprises du Nord

Selon les observations de Vu Quang Thành, directeur adjoint du Centre de services pour l'emploi de Hanoï, il y a moins de changements d'emploi cette année qu'auparavant. Dans un contexte de réduction des effectifs, les travailleurs préfèrent conserver leur emploi actuel plutôt que de chercher de nouvelles opportunités. Les entreprises du Nord sont moins touchées par la réduction des commandes, ce qui leur permet d'élargir leur production et de continuer à recruter des travailleurs.

Bac Ninh et Bac Giang ont encore la capacité de recruter des ouvriers spécialisés pour la maintenance des équipements et la fabrication de pièces détachées pour l'industrie électronique. Cette situation est similaire pour Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh dans les domaines des services, du commerce et des transports.

Au premier trimestre de cette année, la capitale a besoin de recruter environ 120.000 employés, dont 18.000 pour les entreprises de logistique avec des postes de chauffeurs, de manutentionnaires et de distributeurs.

"Les salaires sont déterminés par les compétences, donc pour gagner un salaire plus élevé, les travailleurs doivent perfectionner leurs compétences. Les travailleurs non qualifiés peuvent acquérir des compétences supplémentaires pour occuper des postes plus élevés et avoir l'opportunité de gagner un meilleur salaire", partage Vu Quang Thành. -CVN/VNA