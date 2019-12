Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union européenne (UE) est toujours un marché d’exportation de première importance du Vietnam malgré le ralentissement de la croissance des expéditions durant ces derniers temps, a-t-on appris jeudi 19 décembre d’un forum à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

L’EVFTA devrait aider l’industrie vietnamienne du textile et de l’habillement à pénétrer plus profondément le marché de l’UE. Photo : VNA

Le commerce entre le Vietnam et l’UE s’est accru de 20% en moyenne annuelle durant la période 2000-2015 mais seulement de 10% en 2015-2018 et marque le pas en 2019, a fait savoir la directrice adjointe du Département des marchés européen et américain du ministère de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Thao Hiên.Le chiffre d’affaires à l’export réalisé sur le marché de l’UE jusqu’en novembre 2019 a chuté de 1,26% par rapport à l’année dernière à la même période, a-t-elle indiqué, constatant une baisse des produits phares phares comme téléphones et pièces détachées, café, produits aquatiques.En 2019, les exportations vietnamiennes devraient atteindre environ 41,8 milliards de dollars, en recul de 3,6% comparé à 2018.Cependant, Nguyên Thao Hiên a déclaré que l’UE est l’un des deux marchés où le Vietnam obtient des excédents commerciaux importants et les structures de marchandises des deux parties sont complémentaires.Selon les chiffres de l’UE, la part de marché des exportations vietnamiennes s’avère considérable, notamment cuir et chaussures (9%) ; produits textiles et d’habillement (4%) ; machines, équipements, téléphones, produits aquatiques, fruits et légumes (4%) ; thé et café (14%).Dans l’avenir, avec la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), ces marchandises bénéficieront des avantages fiscaux et pourront augmenter davantage leurs parts de marché.Dans le cadre de l’EVFTA, 99% des lignes tarifaires seraient supprimées et de nombreuses autres barrières non tarifaires seront réduites des deux côtés.Ce pacte commercial de nouvelle génération qui ouvrira le marché vietnamien aux entreprises de l’UE et réciproquement, dopera donc les échanges commerciaux déjà important entre le Vietnam et les pays européens. – VNA