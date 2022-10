Délégation d'entreprises vietnamiennes en Allemagne. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Une délégation de près de 30 entreprises logistiques vietnamiennes participe à un programme de promotion commerciale en Allemagne du 11 au 18 octobre pour rechercher des partenaires potentiels.

Le programme, organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie et l'ambassade du Vietnam en Allemagne, comprend des événements dans les principales villes et Länder d'Allemagne, notamment Francfort, Düsseldorf, Duisburg, Cologne, Hambourg, Berlin et Leipzig.

À Düsseldorf, la capitale du Land de Nordrhein-Westfalen (NRW), une table ronde sur la coopération logistique Vietnam-Allemagne a attiré de nombreux responsables locaux.

Astrid Becker, représentante de NRW. Global Business a déclaré que les entreprises de logistique allemandes s'intéressaient au marché vietnamien et qu’elles le considéraient comme l'un des cinq marchés prioritaires en Asie du Sud-Est.

À Hambourg, la délégation d’entreprises vietnamiennes a eu une séance de travail avec les autorités de la ville et des représentants de l'Association allemande des entreprises d'Asie-Pacifique (OAV) et du port de Hambourg.

La délégation vietnamienne a également travaillé avec MBS Logistics GmbH à Cologne sur la coopération dans le transport ferroviaire et aérien avant de visiter certains centres logistiques tels que le port de Hambourg, le centre logistique ferroviaire de Duisburg, le centre de manutention de fret des aéroports de Cologne-Bonn et de Halle, Amazon Leipzig et le parc des expositions de Leipzig. -VNA