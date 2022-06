Tokyo, 3 juin (VNA)- Des représentants d'agences de voyages et de compagnies aériennes japonaises ont hautement apprécié la politique du gouvernement vietnamien de rouvrir les frontières aux visiteurs étrangers lors d'un séminaire organisé par Vietnam Airlines, le 3 juin à Tokyo.

Masahiko Inada, directeur général de la division de promotion des voyages à l'étranger de l'Association japonaise des agents de voyages (JATA). Photo : VNA



Lors du séminaire, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a souligné que les deux pays ont maintenu un partenariat stratégique intégral, avec de nombreuses similitudes en termes d'intérêts, de culture et de caractère national.



Après avoir applaudi la levée progressive des restrictions de voyage et l'assouplissement des mesures de prévention du COVID-19 par le gouvernement japonais, le diplomate a exprimé l'espoir que les échanges et les voyages entre les deux pays seront rétablis et reviendront à la normale une fois la pandémie maîtrisée.



Truong Tran Ngoc Hung, directeur adjoint du département marketing et ventes de Vietnam Airlines, a souligné que grâce à sa campagne de vaccination, le Vietnam avait maîtrisé la pandémie et rouvert officiellement ses frontières le 15 mars, tout en reprenant les exemptions de visa pour les citoyens de 13 pays, dont Japon.

Le pays a également supprimé les déclarations de santé pour toutes les arrivées internationales à partir du 27 avril et l'exigence de test COVID-19 à partir du 15 mai.

Le Japon a également renoncé à l'exigence de test et de quarantaine pour les visiteurs triplement vaccinés en provenance du Vietnam, et prévoit de s'ouvrir conditionnellement aux touristes étrangers à partir du 10 juin, a ajouté Truong Tran Hung.



Ce sont des opportunités pour le secteur de l'aviation alors que les marchés vietnamien et japonais se redressent rapidement et créent des percées de croissance, a-t-il noté.



De nombreux participants japonais au séminaire ont salué la décision du gouvernement vietnamien d'ouvrir la porte aux arrivées étrangères.



Mme Wafa Dajany Naheel, vice-présidente d'All Nippon Airways (ANA), a déclaré que grâce à cette décision, le secteur du tourisme vietnamien se rétablira rapidement après la pandémie.



ANA a repris ses vols commerciaux réguliers vers Hanoï et Ho Chi Minh-Ville en février 2022, a-t-elle déclaré.



L'ambassadeur Vu Hong Nam a déclaré à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) en marge du séminaire que depuis la réouverture il y a deux mois, le Vietnam a connu une forte croissance du nombre de visiteurs internationaux.



Il a cité des statistiques de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam montrant que le pays a accueilli plus de 170.000 touristes étrangers en mai, en hausse de 70% en glissement annuel.



Au cours des cinq premiers mois de cette année, le nombre a dépassé les 365000, soit plus de 4,5 fois plus que le chiffre enregistré au premier semestre de l'année dernière, ce qui, selon l'ambassadeur, démontre que le Vietnam reste attractif pour les vacanciers étrangers.

Ngo Sy Anh, directeur du bureau de représentation de Vietnam Airlines au Japon, a déclaré que Vietnam Airlines avait repris huit lignes directes entre Hanoï et Ho Chi Minh-Ville et les villes japonaises de Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka.



La compagnie aérienne nationale prévoit de rétablir les lignes Tokyo – Da Nang et Haneda – Hanoï à partir de juillet, portant le nombre total de vols hebdomadaires entre les deux pays à 35, a-t-il déclaré, ajoutant que la fréquence sera augmentée et devrait revenir à la normale d'ici mars 2023.



Masahiko Inada, directeur général de la division de promotion des voyages à l'étranger de l'Association japonaise des agents de voyages (JATA), a déclaré que le Vietnam serait une destination pour de nombreux touristes japonais à l'avenir.

Vietnam Airlines a déclaré avoir effectué 8.385 vols entre le Vietnam et le Japon en 2019, desservant 1,6 million de passagers.- VNA