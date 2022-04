Photo d'illustration : Bao Dau Tu

Hanoï (VNA) - Au premier trimestre 2022, l’indice de l’environnement des affaires au Vietnam a atteint son plus haut niveau depuis le début de la 4e vague de Covid-19, avec 73 points, soit une hausse de 12 points par rapport au 4e trimestre de l’an passé, selon le rapport sur l’indice du climat des affaires (BCI), publié par la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham).



Plus de deux tiers des entreprises interrogées estiment que, grâce à une croissance à deux chiffres des exportations nationales au premier trimestre, l’économie vietnamienne devrait se stabiliser et se redresser au deuxième trimestre 2022.



Parallèlement à cela, près de 66% des entreprises participant à l’enquête espèrent que leur chiffre d’affaires augmentera au deuxième trimestre 2022.



Selon Preben Hjortlund, président du conseil consultatif de l’EuroCham, les entreprises européennes sont optimistes quant aux perspectives de l’économie vietnamienne. La décision du Vietnam de reprendre les vols internationaux et de rouvrir leurs frontières aux touristes étrangers en mars dernier a également été saluée par la communauté des affaires européennes, a-t-il ajouté.



Toujours selon l’enquête de l’Eurocham, 82 % des entreprises européennes interrogées ont exprimé leur intérêt pour la croissance verte au Vietnam. Alors que les entreprises européennes cherchent une destination d’investissement sûre, le Vietnam se trouve devant de grandes opportunités pour attirer une nouvelle vague d’investissements directs étrangers, a estimé Alain Cany, président de l’Eurocham, soulignant que c’est le meilleur moment pour les investisseurs étrangers de se lancer dans le développement durable au Vietnam.-VOV/VNA