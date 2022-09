Hanoi, 17 septembre (VNA) - Des représentants d'entreprises étrangères et d'associations professionnelles participant à une conférence avec le Premier ministre vietnamien ont apprécié les réalisations du Vietnam ces dernières années, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des changements dans le monde.

Des représentants d'entreprises étrangères et d'associations professionnelles lors d'une conférence avec le Premier ministre vietnamien. Photo : VNA

D'autre part, les entreprises d'investissement direct étranger (IDE) ont également exprimé leur appréciation pour le soutien du gouvernement vietnamien.

S'exprimant lors de la conférence, Nakajima Takeo, représentant en chef de l'Organisation japonaise de promotion du commerce (JETRO) à Hanoï, a souligné que dans une enquête menée par son entité auprès de plus de 1.700 sociétés mères japonaises, le Vietnam s'est classé deuxième dans la catégorie des destinations dans lesquelles les investisseurs veulent placer leur capital.

Les entreprises d'IDE ont proposé de diversifier les réseaux de la chaîne d'approvisionnement, d'améliorer la formation des travailleurs et de garantir l'approvisionnement énergétique, tout en accélérant la transformation numérique, l'innovation et la construction de davantage de centres de logistique et de données.

À son tour, Kim Young Chul, vice-président de l'Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam (KORCHAM), a déclaré que dans le contexte où le monde fait face à de nombreuses incertitudes telles que l'inflation, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, il est nécessaire de maintenir les prix et la stabilité des taux d’échanges.

Kim Young Chul a recommandé d'inclure le contenu de prévention des "fuites de matière grise" dans la loi sur la propriété intellectuelle et la loi sur la concurrence et d'adopter une politique de visa plus ouverte pour faire du Vietnam une puissance touristique mondiale et attirer davantage d'investissements étrangers.



À son tour, Tim Evans, directeur général de la banque HSBC au Vietnam, a déclaré que le pays indochinois reste une destination attrayante, se classant au deuxième rang en termes de potentiel de reprise dans la période post-COVID-19.

Photo : VNA

Michael Vu Nguyen, directeur de Boeing au Vietnam, a déclaré que la société avait accru sa présence dans le pays d'Asie du Sud-Est, en se concentrant sur le développement des capacités, ainsi que sur la coopération avec des organisations dans les domaines de la fabrication, des infrastructures, des services techniques, de la recherche et de la technologie et entraînement.

Boeing encouragera également la durabilité mondiale et le partage numérique, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence, le ministre vietnamien des Finances, Ho Duc Phoc, a annoncé les politiques fiscales et les politiques préférentielles de son pays pour les entreprises d'IDE, tandis que le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a répondu à certains questions quant à l'octroi de permis de travail pour les spécialistes étrangers.- VNA