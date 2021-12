Hanoi (VNA) – Les entreprises à capitaux étrangers ont fait preuve d’optimisme quant à la reprise du climat économique et d’investissement au Vietnam, lors d’une conférence sur le soutien aux investisseurs étrangers à Hô Chi Minh-Ville.

Dans l'usine de Samsung à Ho Chi Minh-Ville. Photo: samsung.com



Selon Vu Tiên Lôc, président du Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC), en 2021 les entreprises d’IDE ont été fortement touchées par la pandémie de COVID-19. En novembre 2021, le total des IDE versés au Vietnam atteignait 26,46 milliards de dollars. Cependant, seuls 15,5 milliards de dollars ont été décaissés, soit une baisse de 4,1 % sur un an.

Thargbodee Serng Adichaiwit, président de la Chambre de commerce thaïlandaise au Vietnam, a déclaré qu’à partir d’octobre de cette année, lorsque Hô Chi Minh-Ville avait rouvert et que le gouvernement vietnamien avait changé sa stratégie anti-pandémie pour une adaptation flexible, les entreprises thaïlandaises avaient retrouvé leur rythme de production. Il a exprimé sa conviction qu’avec cette stratégie, le Vietnam assurera une reprise rapide et attirera davantage d’IDE.

Il a déclaré que de nombreuses entreprises thaïlandaises désiraient investir au Vietnam pour tirer parti de son marché de consommation et des engagements forts du gouvernement et des localités vietnamiennes dans l’amélioration de l’environnement des affaires.

Cao Thi Phi Vân, vice-directrice du Centre de promotion des investissements et du commerce (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que cette année était également une année extrêmement difficile pour la ville et la communauté des affaires. Cependant, les flux d’IDE dans la ville ont été au plus haut niveau parmi les localités du pays avec près de 49 milliards de dollars, représentant 12,1 % du total des IDE versés au Vietnam. Elle a ajouté que la ville a toujours joué le rôle de moteur économique du pays en contribuant pour plus de 22 % au PIB national et plus de 26 % au budget de l’État.

Saluant la capacité d’adaptation du Vietnam, Catherine Trân, directrice de Leonglee International Ltd, a déclaré qu’actuellement, de nombreuses entreprises s’étaient déjà rétablies et avaient pris de mesures pour lutter contre le Covid-19.

Elle a soutenu qu’en plus de ses impacts négatifs, le Covid-19 a incité les entreprises à améliorer leur capacité à concevoir leurs stratégies commerciales à long terme et leur adaptation aux éventuels changements. – NDEL/VNA