Hanoi (VNA) – Le ministre des Finances Hô Duc Phoc a travaillé mardi 14 février à Hanoi avec une délégation commerciale EU-ABC, exhortant les entreprises de l’UE à s’engager dans le développement de l’économie verte au Vietnam.

Centrale solaire sur le réservoir hydroélectrique de Da Mi, province de Binh Thuan. Photo : VNA)

La délégation est conduite par Jens Ruebbert, vice-président, directeur exécutif et responsable régional pour l’Asie-Pacifique chez LBBW et vice-président du Conseil d’administration du Conseil d’affaires UE-ASEAN ; et Alain Cany, président de l’EuroCham Vietnam et président de Jardine Matheson.Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté de la promotion d’une coopération plus poussée dans des domaines tels que la transformation numérique, la réforme fiscale, la modernisation et le développement stable du marché des capitaux, le développement de l’économique verte.Saluant les progrès de la coopération entre le Vietnam et l’UE au cours des derniers temps, le ministre Hô Duc Phoc a exhorté les entreprises de l’UE à fournir toujours leur soutien et à investir au Vietnam.Il a affirmé que le ministère des Finances se concentrera sur la direction des agences fiscales et douanières pour créer des conditions favorables pour les entreprises dans le dédouanement ainsi que la réalisation des obligations fiscales.Jens Ruebbert a déclaré que la délégation est composée de plus de 60 représentants d’entreprises européennes qui s’intéressent particulièrement au marché vietnamien et le considèrent comme un marché très important.Les relations de coopération économique entre le Vietnam et l’UE ont connu un fort développement au cours des dernières années, marquées par la signature de l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA).Dans le contexte des tensions récentes, l’UE a redéfini l’ASEAN comme une zone à croissance et réorientera ses investissements, et le Vietnam comme une destination de premier rang, a-t-il fait savoir.Le responsable a souligné que le Vietnam a une grande ambition lorsqu’il s’engage à zéro émission nette d’ici 2050 ainsi qu’à l’objectif de transformation numérique. Ce sont les domaines dans lesquels les entreprises européennes peuvent renforcer leur coopération et soutenir le Vietnam. – VNA