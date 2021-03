L'atelier d'assemblage de moteurs de motos Vespa chez Piaggio Vietnam Co., Ltd. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les entreprises de l'industrie auxiliaire recèlent de grandes opportunités grâce aux nombreux accords de libre-échange et aux flux de capitaux d'investissement vers le Vietnam.

Selon le plan directeur sur le développement de l'industrie auxiliaire au Vietnam jusqu'en 2020, avec la vision pour 2030, le Vietnam se concentrera sur le développement de trois domaines fondamentaux que sont le secteur de la fabrication des composants et des pièces de rechange; l'industrie auxiliaire pour les secteurs du textile-habillement, du cuir et de la chaussure; et l'industrie de haute technologie.

La Résolution No 115/NQ-CP sur les solutions visant à accélérer le développement de l'industrie auxiliaire a fixé l'objectif que d'ici 2030, les produits industriels auxiliaires répondront à 70% de la demande domestiques; représentant environ 14% de la valeur de la production industrielle. Il y aura environ 2.000 entreprises capables de fournir directement des entreprises d'assemblage et des multinationales sur le territoire vietnamien.

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, le gouvernement a proposé 7 solutions, dont le perfectionnement des mécanismes et politiques; la garantie et la mobilisation efficace des ressources pour soutenir le développement de l'industrie auxiliaire; les solutions en matière de finances et de crédit; le développement de la chaîne de valeur nationale; le développement et la protection du marché; l'amélioration de la capacité des entreprises de l'industrie auxiliaire; la communication, les statistiques et les bases de données.

Actuellement, le Vietnam a signé de nombreux accords de libre-échange, notamment le Partenariat régional économique global (RCEP). Par conséquent, le besoin de coopération et de développement des investissements, de la production et de la connexion entre les entreprises nationales et celles à capitaux étrangers (IDE) est énorme. Les entreprises de l'industrie auxiliaire ont déclaré qu'elles peuvent servir la plupart du secteur manufacturier, notamment les industries de haute technologie.

Nguyen Hoang, président de l'Association des entreprises de l'industrie auxiliaire de Hanoï (HANSIBA), a déclaré que ces dernières années, de nombreuses entreprises de l'industrie auxiliaire ont répondu aux demandes de grands groupes multinationaux et d'entreprises d'IDE au Vietnam comme Canon, Samsung, Toyota, Honda, ...

Parallèlement, les entreprises des technologies de l'information ont exporté leurs produits directement vers des partenaires du monde entier.

Selon Nguyen Duc Cuong, directeur général de la Sarl Hikari Vietnam, en 2020, dans le contexte de pandémie de Covid-19, la plupart des entreprises ont fait face à de nombreuses difficultés. Cela pourrait se poursuivre en 2021 mais il existe encore des signes positifs lorsque l'économie vietnamienne connaît une croissance positive et stable.

"Si les entreprises de l'industrie auxiliaire du Vietnam saisissent ces opportunités, elles pourront rapidement rejoindre la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ainsi, les plans d'affaires définis en 2021 par la Sarl Hikari Vietnam en 2021 seront réalisables, avec un objectif de croissance de 30-40% par rapport à 2020", a déclaré Nguyen Duc Cuong.

La société Century Synthetique Fiber Corporation a reçu de nombreuses commandes depuis 2020 de partenaires de République de Corée, de Thaïlande, du Japon, de Taïwan (Chine) et des États-Unis, ainsi que d'entreprises d'IDE au Vietnam, car la source d'approvisionnement venue de la Chine était interrompue en raison de l'épidémie de COVID-19. -VNA