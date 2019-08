Hanoi (VNA) - Plus de 400 dirigeants d’entreprise, économistes, experts financiers et technologiques nationaux et étrangers se sont réunis jeudi 8 août à Hanoi au Sommet des dirigeants d’entreprise du Vietnam.

Vue du Sommet des dirigeants d’entreprise du Vietnam 2019, le 8 août à Hanoi. Photo : VNA

L’événement, co-organisé par le Vietnam Report JSC et le journal VietnamNet, a offert un aperçu des tendances de la transformation numérique et de nouveaux produits et services basés sur la technologie numérique moderne.



Le vice-ministre de l’Information et des Communications, Phan Tam, a déclaré que le gouvernement préconise d’exploiter pleinement les possibilités offertes par la 4e révolution industrielle au service de la transformation numérique nationale, permettant ainsi au Vietnam de sortir plus facilement du piège du revenu intermédiaire et de devenir un pays industrialisé moderne.



Il a déclaré que la stratégie de développement du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour 2021-2030 sera axée sur l’e-gouvernement. Le Vietnam doit donc développer une infrastructure numérique, un système de données national, jetant ainsi les bases de l’économie numérique.



Les orateurs présents à l'événement prévoient un développement technologique exponentiel d'ici 2045. Ils ont suggéré que le Vietnam utilise toutes les opportunités qui s'offrent à lui pour renforcer l'innovation, l'entrepreneuriat et l'Internet des objets grâce à sa main-d'œuvre jeune et à l'expansion rapide des TIC.

Selon eux, le Vietnam est également bien placé pour développer une technologie blockchain, qui peut être appliquée dans les domaines de la banque et de la finance, de la vente au détail, du transport de marchandises, de la fabrication et des télécommunications.

Cependant, les défis que doivent relever les entreprises dans le processus de transformation numérique résident dans le manque de ressources, notamment financières, technologiques et humaines, les barrières dans la culture d’entreprise, le manque de données.

Le professeur associé-Docteur Vu Minh Khuong a suggéré que le gouvernement définit des réformes prioritaires visant à promouvoir le processus de transformation numérique au Vietnam, notamment la poursuite de l’amélioration de l’environnement des affaires, le renforcement de l’intégration internationale au moyen des accords de libre-échange et le développement des industries phares.

Il a également recommandé d’accélérer la réforme du secteur des entreprises publiques et des politiques fiscales, d’encourager les entreprises à investir dans la rénovation technologique et l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance et de la qualité des ressources humaines. – VNA