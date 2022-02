Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - Les entreprises de la province de Binh Duong au Sud ont besoin de 40.000 à 50.000 ouvriers, pour la plupart non qualifiés, afin de promouvoir la production après les longues vacances du Nouvel An lunaire (Têt).

Selon le Centre des services pour l'emploi de Binh Duong, l'industrie manufacturière et de fabrication a la plus forte demande de main-d'œuvre.

Notamment, la Sarl Shyang Hung Cheng, la Sarl Ampacs et la Sarl Rockdale Spear recrutent chacun 1.000 travailleurs. Le salaire moyen offert par ces entreprises est de 12 à 13 millions de dongs (528 à 572 dollars) par mois.

Actuellement, le Centre provincial des services pour l'emploi organise des sessions d'emploi en présentiel et en ligne pour connecter les ouvriers et les entreprises, tout en fournissant des informations de recrutement gratuites aux demandeurs d'emploi via Zalo et Facebook.

Au 9 février, plus de 80 % des 2.432 entreprises des zones industrielles de la province de Binh Duong ont repris leurs activités, employant 478.427 ouvriers. -VNA