Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Malgré une forte baisse des exportations de produits aquatiques au 4e trimestre 2022 et en janvier 2023, les entreprises aquatiques vietnamiennes s’attendent à une reprise des exportations à partir du deuxième trimestre de cette année, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

En janvier, les exportations nationales de produits aquatiques ont diminué de 31%, atteignant environ 600 millions de dollars. Le chiffre d’affaires des exportations vers de principaux marchés a chuté, notamment les Etats-Unis (-56%), la Chine (-55%), l’UE (-35%)...

Selon des experts, le risque d’escalade de la guerre en Ukraine et l’apparition de la nouvelle guerre commerciale qui pourraient continuer à affecter l’offre de ces produits sur de principaux marchés, sont à la fois un défis et une opportunité pour les produits aquatiques vietnamiens d’augmenter leurs exportations vers les Etats-Unis, la Chine et l’UE, etc. S’y ajoutant que la réouverture de la Chine après sa longue période de politique zéro-Covid apporte l’espoir à la reprise de la demande du marché.

Dans ce contexte, les entreprises s’attendent à une amélioration de la demande du marché et à un retour à la croissance des exportations de produits aquatiques à partir du deuxième trimestre 2023, a déclaré Truong Dinh Hoe, secrétaire général de la VASEP.

Les exportations de produits aquatiques en 2023 pourraient rapporter au pays 10 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

En 2022, ce chiffre a atteint environ 11 milliards de dollars, en hausse de 23,8% par an et de 22% par rapport au plan fixé. -VNA