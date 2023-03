Hanoi (VNA) – Une cinquantaine d’entreprises américaines, dont des sociétés spécialisées dans les industries de la défense, de la pharmacie et des technologies, se rendront au Vietnam du 21 au 23 mars pour chercher des opportunités d’affaires et d’investissement.

Photo : congthuong.vn

Organisée par le Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN, cette mission regroupera de grandes entreprises américaines, ce qui montre que le Vietnam est devenu une destination attrayante et un grand centre de production du monde. Doté d’une population de 100 millions de personnes, le Vietnam est un marché de consommation en fort développement, a constaté Reuteurs.

Selon Vu Tu Thanh, représentant du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN, a fait savoir : « Ce sera la plus grande délégation commerciale américaine à visiter le Vietnam ». La plateforme dédiée au service de vidéo à la demande Netflix en fera partie, a-t-il dit. Avant cela, la presse a dévoilé que Netflix avait l’intention d’ouvrir un bureau au Vietnam.

Des sociétés de technologies de défense telles que Boeing, Lockheed Martin et Bell rencontreront des partenaires vietnamiens, a-t-il annoncé. C’est la première fois que de telles sociétés décident à participer à une mission pour le Vietnam. En décembre l’année dernière, ces sociétés ont discuté avec des responsables du gouvernement vietnamien des possibilités de vente d’hélicoptères et d’avions sans pilote. Cependant, Vu Tu Thanh a fait remarquer que de tels accords de défense nécessiteraient du temps.

Boeing se concentrera sur le développement d’un partenariat visant l’amélioration des capacités de l’aéronautique et de la défense du Vietnam. Pour sa part, SpaceX veut vendre son service internet par satellite pour le Vietnam et d’autres pays dans la région, a-t-il dit.

La délégation comprendra des producteurs de dispositifs à semi-conducteurs, des groupes pharmaceutiques (Pfizer et Johnson & Johnson), des producteurs d’équipements médicaux (Abbott), de fournisseurs de services financiers (Visa et CitiBank) et des sociétés d’internet et de cloud computing (Meta et Amazon Web Services).

La plupart des entreprises participantes ont été installées au Vietnam, comme Apple, Coca-Cola et PepsiCo. D’autres veulent prospecter l’environnement d’affaires au Vietnam. D’après Vu Tu Thanh, elles estiment que le Vietnam est un marché à fort potentiel grâce à sa croissance économique de 8% en 2022.

Selon un responsable de la Chambre américaine de commerce à Hanoi (AmCham Hanoi), les entreprises américaines s’intéressent aux secteurs des énergies vertes, de la logistique, des infrastructures de ports maritimes et des chemins de fer.

Ces dernières années, le Vietnam est devenu une destination d’investissement choisie par de grands groupes américains tels que Apple, Dell, Intel et Nike. Leur présence lui a permis d’émerger comme un centre de production important dans les chaînes de valeur régionale et mondiale.

Chaque année, Nike produit 600 millions de pairs de chaussures dont 50% sont produits au Vietnam. Le Vietnam fournit également 50% de ses matières premières.

Le 20 décembre 2022, les investissements américains au Vietnam ont atteint 11,41 milliards de dollars répartis sur 1.216 projets. Les États-Unis se trouvent au 11e rang parmi les plus grands investisseurs au Vietnam. Leurs investissements se concentrent dans les grandes villes qui disposent de bonnes infrastructures. Les trois villes et provinces qui attirent le plus les investissements américains sont Bà Ria-Vung Tàu (45,8%), Hô Chi Minh-Ville (12,4%) et Binh Duong (9%).

Leurs investissements affluent pour la plupart dans les trois secteurs suivants : l’hôtellerie et la restauration (42,5%), les industries manufacturières (32%) et l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées (5,2%).

Un représentant de la délégation américaine a fait savoir que les entreprises américaines continueraient d’investir au Vietnam, notamment dans les domaines de la santé, de la démographie, de la conversion numérique financière et bancaire, de l’agriculture intelligente, des énergies renouvelables, des infrastructures, des technologies avancées, des technologies d’information et des activités de recherche et développement (R&D).

* Le Vietnam a signé 17 accords de libre-échange avec 60 pays et s’efforce de diversifier ses débouchés. En 2022, ses échanges commerciaux ont dépassé 730 milliards de dollars, dont 372 milliards de dollars étaient des exportations. Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Vietnam figure dans le classement des 30 pays et territoires dont la valeur d’importations et d’exportations est la plus élevée au monde. – NDEL/VNA