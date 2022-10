L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA

Washignton (VNA) - Les entreprises américaines apprécient la vision stratégique, le soutien et l'esprit de dialogue du gouvernement vietnamien. Elles considèrent le Vietnam comme un marché potentiel avec une position stratégique dans la région, selon l’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Nguyen Quoc Dung.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Nguyen Quoc Dung a indiqué que les entreprises américaines souhaitaient investir et coopérer au Vietnam dans les domaines de la haute technologie, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé/pharmacie, de la finance, de l'aviation, du tourisme...



Cependant, l'ambassadeur a estimé que les deux parties devaient disposer d'un cadre de gestion des relations commerciales plus efficace pour réduire les enquêtes de recours commerciaux.



Afin de tirer parti des opportunités de coopération économique avec les États-Unis, il est nécessaire au Vietnam d’avoir des produits d'exportation clés vers le marché américain, de créer en même temps des conditions plus favorables aux importations de marchandises américaines au Vietnam, de faire bon usage du soutien des États-Unis dans la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP26… Pour leur part, les entreprises et les localités vietnamiennes doivent mieux comprendre les exigences strictes du marché américain.



Selon l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung, la coopération économique entre le Vietnam et les États-Unis présente certains avantages fondamentaux, notamment l’attention des dirigeants, des localités et des entreprises des deux pays, les accords de libre-échange dont le Vietnam est membre.



Le diplomate a insisté sur la nécessité de renforcer l’échange de délégations de tous niveaux, de rapprocher les entreprises des deux pays, d’investir davantage dans les travaux de recherche et les prévisions, d’informer plus régulièrement les localités et entreprises vietnamiennes des réglementations, normes et goûts du marché américain…



L'ambassade du Vietnam continuera d'aider les entreprises vietnamiennes à faire des affaires aux États-Unis, a-t-il affirmé.-VNA