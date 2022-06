Des élèves ramassent des cartons de lait. Photo : Vietnam+

Hanoï (VNA) - Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 88% des maladies causées par la pollution et le changement climatique surviennent chez les enfants de moins de 5 ans. Eduquer les enfants à protéger l'environnement et écouter leurs points de vue sur ce sujet est la garantie pour l'avenir de notre planète.



Au Vietnam, en 2022, de nombreux enfants ont exprimé leur avis sur les questions environnementales en participant au 51e concours international de composition épistolaire. Organisé par l’Union postale universelle (UPU), ce concours était placé sous le thème "Ecrire une lettre à une personne influente pour lui expliquer pourquoi et comment elle devrait agir face au changement climatique".



C'était la 34e fois que le concours a eu lieu au Vietnam. Près d’un million de lettres ont été envoyées par des enfants vietnamiens. Le collégien Nguyen Binh Nguyen, de l’école Nguyen Tri Phuong, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï, a remporté l’unique premier prix grâce à sa lettre touchante envoyée au pianiste Dang Thai Son. Dans sa lettre, Binh Nguyen se transforme en un petit vent qui s'envole vers le Canada, sollicitant le pianiste d'origine vietnamienne à utiliser la musique pour diffuser le message de protection de la planète verte.



Lors de la cérémonie organisée le 9 mai à Hanoï pour attribuer les prix du 51e concours international de composition épistolaire, le docteur Luong Quang Huy du bureau du Comité national sur le changement climatique, a indiqué que de nombreux enfants avaient fait passer à leur manière leurs messages de protection de l'environnement.



Les solutions qu'ils proposent sont toutes possibles si les personnes influentes font confiance aux jeunes citoyens, a-t-il souligné, avant d’exprimer son optimisme sur les questions environnementales, étant donné que les futurs propriétaires du pays en sont sérieusement inquiets.



Pendant des années, le ministère de l'Éducation et de la Formation a ordonné l'inclusion des questions environnementales dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux. Parallèlement, de nombreuses activités ont été organisées par plusieurs autres ministères et organisations, dont l'UNICEF Vietnam, pour sensibiliser les enfants à la réponse au changement climatique.

Grâce à ces efforts, les élèves, étudiants et enseignants sont mieux conscients de l’importance de la protection de l’environnement. Ils deviennent ensuite des communicateurs pour encourager les autres à s'engager dans des actions concrètes de protection, dont l’utilisation de produits respectueux de l’environnement. -VNA