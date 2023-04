La docteure et écrivaine Trân Thu Dung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Trân Thu Dung a plusieurs livres et articles bilingues à son actif, qui portent sur la culture vietnamienne et la relation franco-vietnamienne. Parmi ses publications, on peut citer notamment Le Caodaïsme et Victor Hugo (2010) et Les empreintes du Vietnam sur les noms de rues en France (2014), deux ouvrages qui ont été bien accueillis par le public français.À l’occasion des 50 ans des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, l’écrivaine dévouée vient de publier un nouveau livre qui s’intitule « Les empreintes franco-vietnamiennes sur les noms des rues » - une œuvre scientifique et documentée qui nous montre et nous démontre que la France et le Vietnam, le Vietnam et la France, c’est l’histoire d’un attachement réciproque, qui se manifeste jusque dans l’index des noms de rues.Le livre de 292 pages en bilingue (vietnamien et français), comprend des photos, cartes géographiques, permettant aux lecteurs de trouver et de visiter les rues mentionnées en France ou au Vietnam.