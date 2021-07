Hanoi (VNA) - Les six candidats vietnamiens en lice à la 62e Olympiade internationale de mathématiques (IMO) 2021 ont remporté des médailles, dont une d’or, deux d’argent et trois de bronze, terminant 14e sur 107 pays participants et territoires.

Les six candidats vietnamiens triomphent à la 62e Olympiade internationale de mathématiques (IMO) 2021. Photo : VNA



Do Bach Khoa du lycée d’excellence Hanoi-Amsterdam a remporté la médaille d’or. Il figurait également parmi les 10 meilleurs candidats avec les scores les plus élevés de l’Olympiade.



Les médaillés d’argent sont Dinh Vu Tung Lam et Truong Tuân Nghia, tous deux du lycée d’excellence de l’Université des sciences de Hanoi relevant de l’Université nationale du Vietnam (VNU), Hanoi.



Les élèves qui ont remporté les médailles de bronze sont Vu Ngoc Binh du lycée d’excellence de Vinh Phuc de la province de Vinh Phuc, Phan Huu An du lycée d’excellence de la VNU-Hanoi, et Phan Huynh Tuân Kiêt du lycée d’excellence Lê Hông Phong de Hô Chi Minh-Ville.



L’OMI 2021 s’est tenue en ligne du 14 au 24 juillet par la Russie, avec la participation de 619 candidats de 107 pays et territoires. – VNA



