Contrôle de la température corporelle d’un élève à la porte d’une école. Photo d’illustration: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a présidé le 24 janvier à Hanoï une réunion sur le retour des élèves à l’école et la feuille de route pour une réouverture sûre et efficace au tourisme international.

Selon un rapport présenté par le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, le programme de réouverture pilote au tourisme international, mis en oeuvre depuis novembre 2021 dans certaines localités, a permis d’accueillir jusqu’au 23 janvier 8.500 touristes étrangers tout en assurant la sûreté et la sécurité dans le contexte d’épidémie. Les dirigeants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ont proposé d'accélérer la réouverture des activités touristiques à partir du 1er mai.

S'agissant de la réouverture des écoles, la vice-ministre de l’Education et de la Formation, Ngo Thi Minh, a indiqué qu’à ce jour, 14 localités avaient repris les cours en présentiel. On s'attend à ce que d'ici le 7 février, 35 localités supplémentaires permettent le retour en classe en présentiel. Les 14 villes et provinces restantes devraient autoriser le retour des élèves à l’école le 12 février.

La vice-ministre Ngo Thi Minh a affirmé que le ministère de l'Education et de la Formation, en étroite coordination avec le ministère de la Santé et les Comités populaires des villes et provinces, s’efforcerait pour que les élèves puisse retourner à l’école, au plus tard le 14 février.

Le vice-ministre de la Santé, Nguyen Truong Son, a déclaré que le retour des élèves à l'école était totalement justifié, compte tenu du taux de vaccination élevé, du faible nombre de cas graves et de décès... “Après le Nouvel An lunaire, le ministère de la Santé évaluera la situation épidémique pour donner des suggestions au ministère de l'Éducation et de la Formation sur le plan du retour des élèves à l'école », a-t-il souligné.-VNA