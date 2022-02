Une classe de l'école élémentaire Trung Thanh à Gia Lam, en banlieue de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les élèves élémentaires et de 6e des 18 districts de banlieue de Hanoï reprennent l'apprentissage en ligne à partir du 28 février, dans le cadre des efforts locaux pour freiner la transmission du COVID-19.



Le Comité populaire de Hanoï a pris la décision le 27 février sur la base d’une proposition soumise par le Service municipal de l'Éducation et de la Formation.



Cette décision est due à une augmentation du nombre de cas de transmission local du coronavirus, y compris dans les établissements d'enseignement. En outre, les élèves élémentaires et de 6e n'ont pas encore été vaccinés contre le COVID-19...



Le Comité populaire demande aux administrations au niveau du district de se baser sur la situation du COVID-19 dans leurs localités, les propositions des établissements d'enseignement locaux et les opinions des parents d'élèves, pour appliquer de manière flexible les cours en présentiel et en ligne afin d'assurer la sécurité tant pour les élèves que pour les enseignants.-VNA