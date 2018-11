Des membres de l’équipe vietnamienne participante au Championnat du monde de mathématiques par équipe 2018. Photo: laodong



Hanoi (VNA) – Les 36 élèves de la capitale Hanoï participant au Championnat du monde de mathématiques par équipe 2018 (World Mathematics Team Championship-WMTC 2018) ont tous remporté des médailles, a annoncé le service municipal de l’Education et de la Formation.

Dans les catégories d'individus, les élèves hanoïens ont décroché neuf médailles d’or, 13 d’argent, 13 de bronze et un prix d’encouragement. Particulièrement, Vu Hong Phuc du collège Cau Giay s’est classé parmi les trois meilleurs compétiteurs.

En équipes, le collège Cau Giay a terminé 3e place du classement général. Les collèges Giang Vo et Cau Giay ont figuré parmi les 30% d’équipes participantes ayant obtenu le meilleur score.

Le Championnat du monde de mathématiques par équipe 2018 a lieu du 19 au 26 novembre à Varna, en Bulgarie, réunissant 387 candidats de près de 16 pays et territoires. L’équipe vietnamienne comprend 3 enseignants et 36 élèves venus d'écoles primaires et collèges implantés dans les arrondissements de Hoan Kiem, Ba Dinh et Cau Giay de Hanoï.

Organisé annuellement depuis 2010, ce championnat se divise en trois niveaux: primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur. -VNA