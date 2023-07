La délégation des députés de l'Assemblée nationale de Phu Tho rencontre les électeurs de la commune de Cam Khe. Photo: phutho.gov.vn



Phu Tho (VNA) – Du 26 juin au 3 juillet, la délégation des députés de l'Assemblée nationale (AN) de Phu Tho a rencontré les électeurs des communes de Cam Khe, Phu Ninh, Doan Hung après la 5ème session de la 15ème législature de l'Assemblée nationale.



Au cours de ces rencontres, la délégation parlementaire provinciale a informé des résultats de la 5ème session, de la situation socio-économique de Phu Tho au premier semestre de l'année, ainsi que des orientations et tâches clés pour le second.



Les électeurs de Cam Khe ont exprimé leur satisfaction quant aux décisions prises qui devraient contribuer à la poursuite du développement socio-économique et à l'amélioration de leur qualité de vie. Ils ont demandé à l'AN d'examiner et d'augmenter l'âge d'occupation des postes des comités de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.



Les électeurs ont également exprimé le souhait que la province établisse un plan de réparation et de modernisation de la Nationale 313C passant par la commune de Yen Duong, prenne des mesures contre l'érosion des berges et les inondations dans la commune de Tien Luong, et soutienne le fonds foncier pour la construction de maisons de la culture dans des zones résidentielles.



Bui Minh Chau, secrétaire du Comité provincial du Parti, a annoncé que la province allait bientôt diriger la construction d'infrastructures socio-économiques, en accordant la priorité aux projets et travaux urgents. De plus, la province utilisera le budget de réserve pour gérer les urgences tels que l'érosion des berges afin de protéger la vie et les biens des habitants.



Il a affirmé que la province examinerait la situation concrète pour continuer à réorganiser les unités administratives aux niveaux de commune et de district de manière appropriée, et confiait aux services, secteurs concernés et au district de Cam Khe la tâche de régler rapidement les demandes légitimes des électeurs.

Les électeurs du district de Doan Hung ont suggéré que l'AN, le gouvernement et les autorités locales s'intéressent aux cadres au niveau de base, en particulier les cadres à temps partiel dans le quartier résidentiel.



Dans le district de Phu Ninh, les électeurs ont proposé un certain nombre de questions sociales, telles que le soutien à l'investissement dans la construction de routes rurales, la réparation des poteaux et des lignes à basse tension, et l'augmentation des dépenses pour les associations dans les zones résidentielles.

Les électeurs ont également suggéré à la province de renforcer la gestion des barrages dans la commune de Trung Giap et d'augmenter la rémunération des enseignants contractuels dans les écoles maternelles du district.



La délégationdes députés de l'AN de la province s'est félicitée des opinions enthousiastes, responsables et franches des électeurs lors des réunions et a répondu aux questions dans le cadre de ses compétences. D'autres opinions et propositions seront soumises à l'Assemblée nationale et aux autorités compétentes. -VNA