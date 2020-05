Le secrétaire du Comité municipal du Parti, chef de la délégation parlementaire de Hanoi Vuong Dinh Hue lors de la rencontre (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Jeudi, le secrétaire du Comité municipal du Parti, chef de la délégation parlementaire de Hanoi Vuong Dinh Hue et les députés de la 5e circonscription électorale de Hanoi, ont rencontré des électeurs avant la 9e session de l'Assemblée nationale (XIVe législature), dans l’arrondissement de Nam Tu Liem.

Lors de la rencontre, la plupart des électeurs ont hautement apprécié les résultats du développement socio-économique du pays et de la capitale. L’électeur Phung Le Minh, quartier de Cau Dien, a pris en haute estime les mesures énergiques de la ville dans le combat contre le COVID-19, estimant que l'épidémie sera bientôt repoussée, l'économie se redressera et se développera bientôt, d'où la confiance du peuple envers le Parti et l'État sera de plus en plus consolidée et améliorée.

Soulignant qu'il existe de nombreuses initiatives telles que l'enseignement sur la télévision et en ligne, le commerce électronique pour répondre aux exigences de la distanciation sociale dans la situation épidémique, l’électeur Phung The Minh a demandé au gouvernement, aux ministères et aux branches de continuer d'améliorer la qualité de ces formes pour mieux s'adapter à la situation.

En ce qui concerne la préparation du Congrès du Parti à tous les niveaux, les électeurs ont proposé au ressort central et à la ville d’avoir une stratégie pour former des cadres pour le pays, en particulier les jeunes cadres de moins de 40 ans; des solutions pour utiliser des personnes talentueuses...

L'électeur Pham Duc Minh, quartier de Xuan Phuong, a exhorté la ville à prendre des mesures d'urgence pour lutter contre la pollution de la rivière Nhue et, en même temps, à accélérer la mise en oeuvre des projets d'investissement public afin de jeter les bases de la construction d'une ville intelligente, de faire de l’arrondissement de Nam Tu Liem l'un des principaux pôles de développement économique de la capitale.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire du Comité municipal du Parti Vuong Dinh Hue a affirmé que la ville avait sérieusement mis en œuvre les directives du Comité central du Parti et du gouvernement sur la prévention et le contrôle de l'épidémie, grâce à cela, l’épidémie est jusqu'à présent essentiellement maîtrisée, la distanciation social assouplie pour se concentrer sur le développement socio-économique.

En accord avec l'opinion de l'électeur Phung The Minh, le secrétaire du Parti de la ville de Hanoi a déclaré qu'à cette occasion, de nombreux bons modèles étaient également apparus tels que le commerce électronique, l’enseignement en ligne, les services publics en ligne... Ces modèles aideront la ville dans le processus de restauration de l'économie.

En ce qui concerne le travail du personnel, Vuong Dinh Hue a souligné la direction du secrétaire général et président Nguyen Phu Trong, selon laquelle, la préparation du personnel pour le 13e Congrès national du Parti est d’une grande importante et un facteur décisif pour assurer le succès du Congrès national et la mise en œuvre réussie de ses résolutions.

Plus tôt, à l'ouverture de la rencontre, le député Do Duc Hong Ha, membre permanent de la Commission judiciaire de l'Assemblée nationale, a informé les électeurs du contenu de la 9e session de l'Assemblée nationale (XIVe législature). -VNA