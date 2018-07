Un séminaire sur le marché de travail, l’ère numérique et les services d’emploi à Hue. Photo: VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – Un séminaire sur le marché de travail, l’ère numérique et les services d’emploi a lieu les 24 et 25 juillet dans la ville de Hue (Centre), sous les auspices du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et de l’Association mondiale des services d’emploi publics.

Cet événement attire des délégués venus de 20 pays et territoires et d’organisations internationales, dont l’Organisation mondiale du travail, la Banque mondiale, la Banque asiatique pour le développement.

Les participants discutent du partage et du développement d’informations sur les métiers les plus populaires, de la modalité pour les développer, du rôle et de la responsabilité des services d’emploi publics dans le recueil et le partage de donnés. Ils informent aussi des orientations de l’emploi sous les effets de l’ère numérique.

Selon le vice-ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Doan Mau Diep, sous les effets de la révolution industrielle 4.0, le marché de travail du Vietnam comme d’autres pays change beaucoup avec la naissance de nouveaux emplois.



Joulhian Saralar, directeur de l’emploi de la compagnie Angono, secrétaire général de l’Association des interrégions des cadres chargés de services d’emploi publics Calabarzon du ministère philippin du Travail et de l’Emploi, a insisté sur la coopération plus étroite entre le gouvernement, les employés et les employeurs. Les PME doit faire face aux défis comme la modernisation des infrastructures et des équipements pour améliorer la compétitivité. -VNA