Photo d'illustration: VNA

Vientiane (VNA) - Face à une forte augmentation du nombre de cas d'infection par le variant Omicron, le ministère lao de l'Éducation et des Sports a annoncé la suspension des cours en présentiel aux écoles maternelles et primaires pour passer à l'apprentissage en ligne.

Le ministère lao de l'Éducation et des Sports a également demandé aux Services provinciaux de l'Éducation et des Sports de faciliter la vaccination contre le COVID-19 des élèves à travers le pays.

Le 24 mars, le Laos a enregistré 2.819 nouveaux cas de contamination au COVID-19, soit le niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie, obligeant le gouvernement à demander aux ministères et secteurs de prendre des mesures plus drastiques pour limiter la propagation du virus. -VNA