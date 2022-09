La présentation du recueil de poèmes "Tieng vong hon song nui". Photo: VNA

Sydney (VNA) - Afin de promouvoir la diplomatie culturelle, l'ambassade du Vietnam en Australie a organisé le 27 septembre la présentation d'un recueil de poèmes "Tieng vong hon song nui" (L'écho des montagnes et des rivières) composés par Truong Hoa Binh, ancien membre du Politburo, ancien vice-Premier ministre permanent.



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a déclaré que les relations entre le Vietnam et l'Australie étaient sur une bonne voie, sur la base du partenariat stratégique établi en 2018.



Les deux pays ont une forte confiance politique et partagent des points de vue sur de nombreuses questions internationales et régionales. En plus, les deux économies se complètent et les deux pays sont parmi les 10 principaux partenaires commerciaux de l'autre.



Les échanges entre habitants des deux pays sont également de plus en plus renforcés. Le vietnamien est la troisième langue la plus parlée en Australie et de plus en plus de Vietnamiens étudient ou travaillent dans ce pays, et vice versa. La connexion entre la communauté vietnamienne en Australie et leur Patrie d'origine est ainsi de plus en plus importante, a-t-il souligné.



Il a affirmé que le renforcement des échanges entre habitants et de leur compréhension mutuelle était l'une des principales priorités dans le contexte où les deux pays s'orientent vers le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques avec de nombreux objectifs de coopération nouveaux et plus ambitieux.



L'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a estimé que la visite en Australie et la présentation du recueil de poèmes de l'auteur Truong Hoa Binh contribueraient à renforcer les relations Vietnam - Australie.



Elle aidera également les Vietnamiens en Australie à accroître leur amour pour la poésie, à aimer et à préserver la langue vietnamienne, augmentant ainsi leur solidarité et leur patriotisme. -VNA