Hanoi (VNA) - La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) de Da Nang, en collaboration avec l'ambassade d'Afrique du Sud au Vietnam, a organisé mardi un séminaire sur la "Promotion du commerce, des investissements et du tourisme Afrique du Sud - Vietnam".



25 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Afrique du Sud (1993), les échanges commerciaux entre les deux pays sont passés de 700 millions de dollars en 2012 à 1,5 milliard de dollars en 2017.



L'Afrique du Sud est un important distributeur du Vietnam de bois et de ses dérivés, des produits chimiques, des matières premières plastiques, des fibres de coton, des engrais .., tandis que le Vietnam exporte vers l'Afrique du Sud de nombreux produits comme café, riz, produits de pierres précieuses et métaux précieux...

Les deux pays s'efforcent de porter leurs échanges commerciaux à 2 milliards de dollars d'ici fin 2019. -VNA