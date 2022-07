Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le chiffre d'affaires à l’import-export entre le Vietnam et le Laos au cours du premier semestre a atteint plus de 824 millions de dollars, soit une hausse de 20,6% sur un an.

Entre janvier et juin, les exportations vietnamiennes vers le Laos se sont chiffrées à plus de 309,4 millions de dollars (-6%) et les importations, 514,6 millions de dollars (+45,4%).

Le Vietnam a principalement exporté au Laos du pétrole, des fruits et légumes, des engrais, des équipements électriques, du ciment, du papier et produits dérivés, des produits de textile-habillement… Il a importé du Laos des minéraux, des engrais, du bois et produits dérivés, du caoutchouc…

En juin seulement, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Lao ont atteint près de 134 millions de dollars, soit une augmentation de 29,95% en glissement annuel. Le Vietnam a exporté pour 54,6 millions de dollars de marchandises vers le Laos (+11,1%).-VNA