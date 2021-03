Des entreprises vietnamiennes exportent des produits aquatiques vers les Émirats arabes unis. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce



Hanoï (VNA) - Étant l'un des 10 principaux partenaires d'exportation du Vietnam dans le monde et le plus grand partenaire d'exportation du pays au Moyen-Orient et en Afrique, les Émirats arabes unis (EAU) continuent d'être un marché potentiel pour que les entreprises vietnamiennes y pénètrent et développent dans l’avenir, ont-estimé des experts.

Au cours des deux premiers mois de l’année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les EAU ont atteint 809 millions de dollars, en forte hausse 58% sur un an, dont les exportations vietnamiennes vers les EAU se sont chiffrées à environ 737 millions de dollars (+60%) et les importations à 72 millions (+44%), selon les statistiques du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

Le Vietnam affiche toujours un excédent commercial avec ce marché.

En particulier, les téléphones et leurs accessoires demeurent de principaux produits d'exportation du Vietnam vers les EAU, avec une valeur de 551 millions dollars (+108%), représentant deux tiers des échanges commerciaux bilatéraux.

En outre, des produits agricoles et sylvicoles vietnamiens exportés vers ce marché ont observé une croissance positive.

Toujours selon le ministère, la plupart des produits principaux que le Vietnam importe des EAU, ont connu une bonne croissance, notamment des matières plastiques avec 41,8 millions de dollars (+66%), l’alimentation animale et des matières premières avec 8,7 millions (+9%). Seul le pétrole a enregistré une baisse au cours des deux premiers mois de l’année, avec 2,5 millions de dollars.

Fort de sa situation géographique favorable, de ses politiques de commerce extérieur flexibles et efficaces, de ses infrastructures modernes, les EAU sont considérées comme une porte d'entrée pour pénétrer au Moyen-Orient et en Afrique puisque 80% des marchandises doivent traverser les EAU pour atteindre un pays tiers. Par conséquent, les marchandises vietnamiennes expédiées vers les EAU auront plus d'opportunités d’être réexportées vers d’autres marchés. -VNA