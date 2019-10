Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Département des douanes de Hô Chi Minh-Ville et la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) ont organisé mercredi 9 octobre une conférence de dialogue sur l’accompagnement des entreprises dans l’application de l’Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA).

Vue de la conférence de dialogue organisée par le Département des douanes de Hô Chi Minh-Ville et l’EuroCham. Photo: hochiminhcity.gov.vn

S’adressant à plus de 200 entreprises européennes, le chef dudit département, Dinh Ngoc Thang, a souhaité que les entreprises européennes continuent d’étendre leurs activités au Vietnam et à Hô Chi Minh-Ville en particulier, contribuant ainsi au développement économique du Vietnam et des pays membres de l’UE.Le coprésident de l’EuroCham, Nicolas Audier, a hautement apprécié les efforts déployés ces dernières années par le Département des douanes de Hô Chi Minh-Ville pour contribuer à créer un environnement procédural favorable, à promouvoir les activités d’export-import des entreprises vietnamiennes et européennes et les investissements européens au Vietnam.A compter jusqu’à la fin du premier semestre de 2019, l’UE comptait 27 pays membres investissant au Vietnam avec 3.205 projets totalisant 53,1 milliards de dollars. Ce bilan a fait de l’UE l’un des principaux partenaires économiques, commerciaux et d’investissement du Vietnam.Hô Chi Minh-Ville compte actuellement plus de 1.100 projets européens, pour un investissement total de près de 3,86 milliards de dollars. – VNA