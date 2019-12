Hanoï (VNA) - Au moment où le monde attend le passage à la nouvelle année, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants de 2019.

1. La croissance du PIB national parmi les plus élevées de la région

Moisson du riz dans la province de Hau Giang. Photo : VNA

En 2019, le Vietnam a connu une croissance du PIB national de 7,03%, dans le contexte de concurrence stratégique croissante dans la région et dans le monde. C’est la 2e année consécutive que le Vietnam a rempli tous les 12 objectifs fixés par l’Assemblée nationale. Le pays a en effet affiché un excédent commercial record de 9,94 milliards de dollars, outre un faible déficit budgétaire et une inflation inférieure à 3%. C’est aussi la 4e année consécutive que le Vietnam est arrivé à maintenir son inflation au-dessous de 4%... Notamment, le Forum économique mondial (WEF) a classé le Vietnam au 67ème rang des économies les plus compétitives dans son rapport publié le 9 octobre, soit une progression de 10 places par rapport au classement de 2018.

2. Le Bureau politique publie pour la première fois une réglementation sur le contrôle du pouvoir

Le 23 septembre 2019, le Bureau politique a promulgué la Réglementation No 205-QD/TW sur le contrôle du pouvoir dans le travail lié au personnel, la lutte contre la sollicitation illégale de postes à responsabilité. La Réglementation définit des actions de sollicitation illégale de postes à responsabilité et de connivence, la responsabilité des organisations et des particuliers dans la lutte contre ce phénomène, les sanctions pour les actions de connivence… La mise en œuvre de la Réglementation No 205 dans le contexte de préparatifs des congrès des organisations du Parti de tous échelons, en vue du XIIIe Congrès national du Parti, contribue à sélectionner des cadres aptes, compétents et fiables, pour assumer des postes à responsabilité dans le prochain mandat.

3. Lancement du portail national de la fonction publique

Cérémonie marquant la mise en activité du portail national de la fonction publique. Photo : VNA

Le 9 décembre 2019, le portail national de la fonction publique a officiellement été mis en activité. Cet événement a marqué un jalon important dans l’édification de l’e-gouvernement au Vietnam. En allant à l’adresse dichvucong.gov.vn, avec un compte, les habitants et les entreprises peuvent connecter tous les portails de services publics de niveau ministériel et provincial, pour mener en ligne des procédures nécessaires, suivre le traitement de leurs dossiers, évaluer la qualité du traitement et envoyer des avis, des retours d’information, des commentaires.

4. Le Vietnam élu au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec 192 des 193 voix

Le 7 juin, à la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le Vietnam, seul en lice pour la région Asie-Pacifique, a été élu pour siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent pour le mandat 2020-2021. Selon les résultats, 192 des 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU ont voté pour le Vietnam. Un chiffre record. Cela témoigne de la confiance et de l’appréciation de la communauté internationale pour le Vietnam et ses contributions actives, substantielles et responsables aux Nations Unies et, plus particulièrement, au Conseil de sécurité. Le gouvernement vietnamien s’est engagé à remplir ses fonctions et à bien assumer la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020, pour être digne de la confiance de la communauté internationale, continuer de contribuer à la paix, à la stabilité, à la prospérité commune de la région comme du monde.

5. Succès éclatant du Vietnam aux SEA Games 30

La sélection vietnamienne de football masculin des moins de 22 ans a remporté la médaille d’or aux SEA Games 30. Photo : VNA



Aux 30es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) qui ont eu lieu aux Philippines du 30 novembre au 11 décembre, le Vietnam a remporté 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze. Il a dépassé son objectif fixé qui était de décrocher au moins 65 médailles d’or. Le pays a terminé 2e dans le classement des médailles par nations. En particulier, pour la première fois, la sélection vietnamienne de football masculin des moins de 22 ans a remporté la médaille d’or aux SEA Games et celle de football féminin y est montée sur la plus haute marche du podium pour la 6e fois.

6. Le Vietnam a bien assumé le rôle de pays hôte du deuxième Sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

La capitale vietnamienne a été choisie comme lieu d’accueil du deuxième Sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) qui a eu lieu les 27 et 28 février 2019. Via l’organisation minutieuse et sécuritaire de cet événement important, le Vietnam a manifesté son sens de responsabilité en contribuant activement à la paix dans la région et dans le monde. Le Vietnam a été apprécié d’amis internationaux et considéré comme une destination sécuritaire, impressionnante et amicale, possédant des conditions favorables et des expériences pour organiser de grands événements internationaux.

7. Des Vietnamiens retrouvés morts dans un camion porte-conteneurs au Royaume-Uni

Le 23 octobre 2019, 39 personnes ont été retrouvées mortes dans un camion frigorifique dans l’Essex, au nord-est de Londres, au Royaume-Uni. Elles sont toutes vietnamiennes. Dès l’identification des victimes, le gouvernement a dirigé les services compétents dans la mise en œuvre des mesures nécessaires au service de la protection du citoyen.

Les processus d’identification des victimes, de protection du citoyen et de rapatriment des dépouilles ont été menés dans un esprit humanitaire et selon le droit international, la loi et les coutumes du Vietnam et du Royaume-Uni.

Le gouvernement vietnamien condamne fermement la traite humaine et l'émigration illégale, et appelle les pays de la région et du monde à intensifier leur coopération pour lutter contre cette criminalité particulièrement dangereuse, éviter les cas similaires et sanctionner sévèrement les coupales.

8. La peste porcine africaine est largement présente

Le 19 février 2019, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a officiellement confirmé l’apparition pour la première fois de la peste porcine africaine (PPA) au Vietnam.

Le virus de la PPA n'affecte pas les humains mais provoque chez les porcs et sangliers une fièvre hémorragique presque toujours mortelle. Il n’existe ni antidote ni vaccin et la seule mesure préventive connue est l’abattage du bétail infecté.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a indiqué qu'aucune épizootie n'avait causé de si grandes pertes et difficultés comme la PPA. Tout le système politique s’est engagé dans la lutte contre cette épizootie.

Jusqu’à mi-décembre, près de 6 millions de porcs, d’un poids de 342.802 tonnes et représentant environ 9% du poids total du cheptel national, ont été abattus.

L’épizootie a entraîné une pénurie de viande de porc et une augmentation des prix en fin d'année.

9. De nombreux problèmes environnementaux

L'incendie à l'usine de la société par actions des ampoules électriques et thermos Rang Dông (Ralaco), implantée dans l’arrondissement de Thanh Xuan, Hanoï, a rejeté dans l’environnement de 15,1 à 27,2 kg de mercure.

Le déversement d’huiles usagées a pollué les sources d’eau alimentées à la société par actions Song Da (Viwasupco), provoquant une pénurie d'eau propre dans de nombreux arrondissements et districts de Hanoï.

La grave pollution de l'air dans de grandes villes, notamment Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, a négativement affecté la santé des habitants locaux. Cependant, les mesures prises par les organes compétents n’ont pas été opportunes.

10. Des sanctions disciplinaires à l’encontre de nombreux organisations du Parti et de hauts cadres

En 2019, de nombreuses organisations du Parti et de hauts cadres ayant commis des infractions ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et de poursuites pénales, dont des personnes ayant occupé des postes de vice-Premier ministre, de ministre, de vice-ministre, et des postes à haute responsabilité dans des groupes et compagnies générales…

Les sanctions sévères appliquées aux cadres et organisations du Parti ayant commis des infractions montrent qu’il n’y a pas de « zone interdite » dans la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, ainsi que la volonté du Parti de maintenir la discipline, d’assainir son appareil et de consolider la confiance de la population.-VNA